Türkiye 2022'de yaklaşık 48 milyar dolar hizmet ihracatı yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni paylaştı. Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2021 yılında 34,7 milyar dolar iken 2022 yılında yüzde 37 artarak 47,6 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2021 yılında 28,1 milyar dolar iken 2022 yılında yüzde 25,6 artarak 35,2 milyar dolar oldu.

HİZMET İHRACATI İÇERİSİNDE EN BÜYÜK PAYI YÜZDE 74,3 İLE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ ALDI



Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2021 yılında yüzde 69,1 iken 2022 yılında yüzde 74,3 oldu. İkinci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri'nin 2021 yılında yüzde 10,2 olan payı 2022'de yüzde 8,4 oldu. Hizmet ihracatında 2022 yılında üçüncü sırada yüzde 6,2 pay ile 'telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 2022 YILINDA 35 MİLYAR 348 MİLYON DOLAR OLDU



Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2021 yılında yapılan ihracat 24 milyar 6 milyon dolar iken 2022'de yüzde 47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolar oldu.

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK YÜZDE 46,3 PAY İLE İLK SIRADA YER ALDI



Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2021 yılında yüzde 38,8 iken 2022 yılında yüzde 46,3 oldu. İkinci sırada yer alan 'diğer iş hizmetleri'nin payı ise 2021 yılında yüzde 21,4 iken 2022'de yüzde 19,4 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2022 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI



Avrupa Birliği ülkelerine 2022 yılında yapılan hizmet ihracatı 18 milyar 814 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 6 milyar 682 milyon dolar oldu. İthalatta 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 15 milyar 171 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 807 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2022 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 39,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,1'i Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

HİZMET İHRACATINDA İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATINDA İSE İRLANDA ALDI



Hizmet ihracatında 2022 yılında toplam ihracatın yüzde 28,4'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,3'lük payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2022 yılında yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 78 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 7,9'luk pay ve 2 milyar 772 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.