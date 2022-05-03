Türkiye artık kendisi üretebilecek! Bakan Kirişci: Karadeniz bölgesinde 1-2 yerde tesis kuracağız

Bayramlaşma programı kapsamında kente gelen Kirişci, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kirişci, partililerle bayramlaştı.

Kirişci, daha sonra beraberindeki heyetle 30 Nisan'da 3 ev, ahır, samanlık ve ardiyenin kül olduğu yangında 19 küçükbaş hayvanın da telef olduğu Mudurnu ilçesindeki Sürmeli köyünü ziyaret etti.

Burada köy sakinleriyle bayramlaşan Kirişci, evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Ailelerin taleplerini dinleyen Kirişci, gerekli çalışmaların yapılması için yetkililere talimat verdi.

Kirişci, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, "Bunların hepsi bir şekilde telafi edilecek, yerine konulacak. Konutlar konusunda devlet olarak yardımcı olacağız. Diğer taraftan 19 küçükbaş hayvan konusunda da yine yardımcı olacağız." dedi.

Çiftçilerin yangın, sel, dolu gibi afetlerde mağdur olmaması adına 2005 yılında hayata geçirilen Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) geçen yıl 2,8 milyar lira zarar ödemesi yapıldığını vurgulayan Kirişci, çiftçilerin bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

- "KENDİ GÜBREMİZİ DE ARTIK ÜRETİYOR OLACAĞIZ"

Kirişci, çiftçilerin akaryakıt ve gübre fiyatlarının yüksekliği konusundaki şikayetlerine de değinerek, "Akaryakıt bizde üretilen bir şey değil, bunu ithal ediyoruz malum. Gübre ki azotlu gübreler doğal gazdan elde edilen, bizim temel girdilerimiz. Doğal gaz da bizde yok. İnşallah 2023'te Karadeniz'deki doğal gazımızda buna da başlayacağız. O zaman Samsun ve Karadeniz bölgesinde 1-2 yerde kuracağımız tesislerle kendi gübremizi de artık üretiyor olacağız." diye konuştu.

Tarımsal desteklerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi de veren Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki günlerde bunu kamuoyumuzla paylaşacağız. O da hem desteklerimizde sadeleştirmeye gideceğiz hem de temel girdiler, yani mazot, gübre, tohum ve ilaç konusunda üreticimizin gün evvelinden elini kolaylaştıracak, onun bunları dert etmemesini sağlayacak yeni uygulama başlatacağız. 2023 ürünlerini inşallah bu yeni sistem sayesinde çiftçiler olarak sadece biz üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetimiz, devletimiz bunları destekliyor olacak."

Bakan Kirişçi, kırsal bölgelerin yeniden göç alması ve tarımsal üretimin artırılması için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bizim derdimiz, kırsaldan kente göç etmiş bir Türkiye'den, kentlerden yeniden kırsala dönen bir Türkiye. Kırsalı kalkındırmadan, kırsalda bu düzeni sağlamadan kentlerin de huzur içerisinde yaşaması söz konusu değil. Şu anki yaş ortalaması 54-55'lere geldi ama gençlerimizi buraya getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

- METRUK KÖY OKULLARI HALK EĞİTİM MERKEZİ OLURSA TARIMLA İLGİLİ EĞİTİM FAALİYETİ YÜRÜTÜLECEK

Türkiye'de taşımalı eğitim nedeniyle kullanılmayan 4 bin köy okulu bulunduğunu aktaran Kirişci, bu okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in çalışma başlattığını duyurdu.

Kirişci, köy okullarıyla ilgili hazırladıkları projelere ilişkin gelecek haftalarda duyuru yapacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Özelikle köy okullarından taşımalı eğitimden dolayı kapanan, metruk kalan yerler var. Bunlarla ilgili çalışma yürütülse iyi olur dedik. Bunun lansmanını da Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Kullanılmayan 4 bin köy okulu olabiliyorsa kreş, anasınıfı, yine olabiliyorsa bir halk eğitim merkezi... Biz de bu halk eğitim merkezinde tarımla ilgili eğitim faaliyetlerini yürüteceğiz bakanlık olarak. Yani mesela kişilere diyeceğiz ki, 'Mantar yetiştirin, kiraz yetiştiriciliğini geliştirelim.' Bölgede ne varsa çünkü vatandaşa 'buraya gel' demek yetmiyor. Bunların hepsi bir eğitim sürecinden geçirilerek çok rahatlıkla yapılabilir. O zaman tam bizim arzuladığımız, yani bu 4 bin okul meselesinde de halk eğitim merkezi ve buralarda tarımla, kırsal kalkınmayla ilgili eğitim faaliyetleri yürütülürse Allah'ın izniyle bizim gençlerimiz yeniden kırsala döner. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde zengin kırsalda, fakir kent merkezinde yaşar. Ama bu ülkede tam tersi. İnşallah bunu tekrar tersine çevireceğiz."

Açıklama sonrası yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kirişci'ye, Vali Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve daire amirleri eşlik etti.