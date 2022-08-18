Türkiye atağa geçti! Aksungur İHA, TCG Anadolu, Süper Kobra...

Türk savunma sanayisi her geçen gün büyürken, geliştirilen yeni silahlar TSK'ya güç, düşmana korku salmaya devam ediyor. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yapılacak çalışmalarla savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 71'den 73'e çıkarılması amaçlanırken, ordumuzun envanterine bu yıl, yeni yerli ve milli üretilen silah, araç ve sistemler dahil olacak.

GURUR KAYNAKLARI

Yeni tip Pirireis denizaltısının teslimi, deniz topunun gemi entegrasyon faaliyetlerine başlanılması, son 2 Aksungur İHA'nın envantere alınması, çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'da görev yapacak 2 Süper Kobra helikopterinin depo seviyesi bakımlarının tamamlanması ve teslimi bu yıl için planlanıyor.

TSK'nın bu yıl sonuna kadar gücüne güç katacak yeni sistemlerden bazıları şöyle:

SON İKİ AKSUNGUR

1) Operatif İHA Sistemleri Tedarik Projesi kapsamında son 2 adet AKSUNGUR İHA'nın envantere girmesi öngörülüyor.

2) Meltem-3 Projesi kapsamında, 5'inci P-72 uçağının ve 6'ncı deniz karakol uçağının envantere girmesi bekleniyor.

DONANMANIN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Geminin, liman kabul testlerinin bu ay içinde tamamlandıktan sonra deniz kabul testlerinin icra edilmesi ve geminin sözleşmeye göre hizmete girmesi planlanıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda 2022 yılı sonu işaret edilmişti.

TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde birçok hava aracı taşıyabilecek. Bu kapsamda 2 Adet AH-1W Süper Kobra helikopterinin, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde depo seviyesi bakımlarının tamamlanmasını müteakip yıl sonu itibari ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimi edilmesi bekleniyor.

AKHİSAR VE KOÇHİSAR

Deniz karakol gemilerinden Akhisar'ın bu ay içerisinde ilk bloğunun kızağa konulması, 2'nci gemi Koçhisar'ın ise yine bu ay ilk saç kesimi ve aralık ayı içerisinde ilk bloğunun kızağa konulması planlanıyor.

PİRİREİS TESLİM EDİLECEK

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin 1'inci gemisi olan Pirireis denizaltısında deniz kabul testlerine başlanması aralık ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

ROKETLER GÜCE GÜÇ KATACAK

76/62 mm deniz topunun atış kontrol sistemi uyumlandırma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından liman ve deniz kabul testleri ile birlikte gemi entegrasyon faaliyetlerine başlanması hedefleniyor.

Roketsan tarafından 300 Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketinin ise teslimatı yapılacak.

TSK'nin taktik güdümlü mühimmat ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen HGK-82'nin son teslimatı yapılarak proje takvimi içerisinde başarıyla tamamlandı.