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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği uyardı: Akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dolandırıcılık olaylarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu.

AA29 Eylül 2023 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Türkiye Bankalar Birliği uyardı: Akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat
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TBB'den yapılan açıklamada, finansal hizmet müşterilerinin maruz kaldığı dolandırıcılık konulu başvuruların alındığını belirterek, "Bu başvurular incelendiğinde, birçoğunda müşterilerin dolandırılacaklarının farkına varmadan, şifrelerini paylaştıkları, kötü amaçlı yazılımları bilgisayar, akıllı cihaz veya telefonlarına yüklendiği, sahte sitelere giriş yaparak mağduriyetlerine yol açacak bilgileri aktardıkları, sosyal medya hesaplarında kendileriyle iletişime geçen kişilere dolandırılmalarına yol açacak bilgileri verdikleri anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu tip dolandırıcılıklara maruz kalmamak için kendisini telefonda veya sosyal medya hesaplarında banka çalışanı, görevli, polis, telefon operatörü, kargo çalışanı, arkadaş, akraba gibi tanıtarak şifre talep eden kişilerle şifrelerin kati suretle paylaşılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, giriş yapılan internet sitesinin güvenlik unsurlarına sahip olduğunun incelenmesinin, internet adresinin doğru olduğu teyit edilerek işlem yapılmasının ve akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat edilmesinin de son derece önemli olduğu kaydedildi.

TBB açıklamasında, şöyle devam edildi:

"Şifre ve cihaz güvenliğinin sağlanmasından doğrudan müşteriler sorumludur. Bir internet sitesinin güvenlik unsurlarının nasıl kontrol edileceği, kötü niyetli elektronik postaların nasıl anlaşılacağı, zararlı yazılımlardan nasıl korunulacağı, dolandırıcıların kullandıkları ikna yöntemleri ve tüm bunlar karşısında müşteriler tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin kapsamlı bilgiye Birliğimiz tarafından yayımlanmış 'Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri' kitabından ulaşılabilir."

  • TBB Uyarı
  • Dolandırıcılık
  • Banka Güvenlik

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