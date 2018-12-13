Türkiye bugün pek çok ülkeye silah ihraç ediyor

Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2023 hedefleri arasında da yer alan milli tank, milli uçak, milli gemi ve milli uydu projeleri devletin büyük kararlılığı ile devam ediyor.

Türk ordusunda devrim yapacak ve onun gücünü katlayacak projelerle bağımsızlık hedefi doğrultusunda yapılan atılım uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Küresel sıralamalarda hızla yükselen Türkiye’nin bu milli hamlesi satış rakamlarına da yansıdı.

SAVUNMADA KAR YÜZDE 24 ARTTI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 arttırdı. SIPRI’nın açıkladığı raporda iki Türk şirketi yer aldı.

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), ilk 100 şirket arasına girdi. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında ASELSAN 61’nci, TAI ise 70’inci sırada kendine yer buldu.

SATIŞLARIN ARTMASININ NEDENİ

Savunma Sanayi Araştırmacısı Yusuf Akbaba “Milli teknoloji hamlesiyle son 16 yılda yapılan yatırımlar ve teşviklerle savunma teknolojileri gelişti. Bu sayede Türkiye'de savunma sanayii alanında çalışan hizmet üreten şirket ve koni sayısı arttı. Tüm bunlar silah satışlarının artmasında etken oldu” dedi.

TÜRKİYE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT YAPIYOR

Zırhlı araç ve mühimmat üretimi ön planda ancak gelişen savunma sanayisiyle birlikte daha büyük sistemler; İHA, Helikopter ve deniz platformları gibi sistemler ihraç edilmeye başlandı. Akbaba “Türkiye bugün Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor” açıklamasında bulundu.

Akbaba sözlerini şöyle tamamladı:

“Savunma sanayii ve teknoloji ihracatı, kilo başına en çok katma değer getiren ihracat alanlarından. Bu alanda daha fazla yerli ve milli ürün ortaya koydukça ihracatımız da artacak.”

Yerli helikopter Gökbey'in özellikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi Gökbey olarak açıklanan Türkiye'nin ilk özgün tasarım helikopterinin tüm alt sistem tasarımları yurt içinde geliştirildi. Helikopterin, geliştirme döneminde 14 alt sistem Türkiye'de üretildi. Başta motor olmak üzere diğer sistemlerin de seri üretim dönemini destekleyecek şekilde milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak üretilmesi hedefleniyor. Helikopter Türkiye'nin bir ucundan diğer bir ucuna ikmalsiz uçuş yapabiliyor.

(Yeni Şafak)