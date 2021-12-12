Türkiye Gazetesi 12 Aralık 2021 Pazar 09:57 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 09:57

Maliyet artışı ile Çin gözden düştü. Avrupalı firmalar Türk şirketleriyle milyon dolarlık imzalar atıyor

YILDIZ OLABİLİRİZ

İhracat tarafından Türkiye'nin çok büyük potansiyel barındırdığını ve Türkiye'yi büyük fırsatların beklediğini dile getiren Laçin "Bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın Çin'den dönüşü var. İngiltere, Ukrayna, Romanya gibi ülkeler dönüş yapıyor. Bu ülkeler önce yerelleşmeye gidiyor. Eğer yerelde yoksa bölge ülkelerinin kapısını çalıyorlar. Burada Türkiye, Polonya ve İtalya gibi ülkeler öne çıkıyor. Türkiye yerelleşme atağı sayesinde bugün büyük avantaj yakaladı. Son dönemde Çin'den alım yapan 10 firma ile görüştük. İngiltere ve Ukrayna'dan iki firma ile 10 milyon dolarlık bağlantı yaptık. Ocaktan itibaren sevkiyata başlayacağız. Beyaz eşyada bizim en büyük rakibimiz İtalya ve Çin. İtalya rekabette çok geri kaldı. Beyaz eşyada gerçekten yıldız olabiliriz. Çin'den yüzde 1 katma değer sağlarsak bile üretim patlaması olur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Laçin, 2021'de 2020'nin kurallarının geçerli olduğunu ancak 2022'nin kurallarının bugünden çok farklı olacağını söylüyor. Bugüne kadar dünyada yaşanan ekonomik krizlerin talep bazlı olduğuna dikkat çeken Laçin, şu an ise dünyada talep olmasına rağmen üretim konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtiyor.

KAPASİTEYİ ARTIRACAK

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Laçin, artan ihracatla birlikte kapasite artışına gideceklerini vurgulayarak, "Yılı beklentilerin üzerinde 57 milyon dolarlık ihracatla kapatacağız. İhracattaki atılımla yüzde 56 büyüme ve 1 milyar 173 milyon TL'lik ciroya ulaştık. 2022 yılında da iç piyasada mevcut hacmini korumayı, ihracatta ise 2021'e göre dolar bazında yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. Üç yıl içerisinde 15 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 1 milyon 900 bin adet olan kapasitemizi 2,5 milyon adede çıkaracağız. Ayrıca teknolojik yatırımlarımız olacak" dedi.