Türkiye çıta yükseltti! İki noktada büyük petrol potansiyeli

Enerji alanlarında stratejik projeler imzalayan Türkiye, 2024'de hedef yükseltti. Özellikle yeni petrol üssü Gabar bu noktada önemli yer tutacak. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. Bu bölgedeki petrol üretiminin gelecek yıl günlük 100 bin varile ulaşılması bekleniyor.

Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hız verdiği doğal gaz ve petrol arama hedeflerinde 2024 yılı için çıta yükseltti. Özellikle petrol üssü Gabar bu hedefe ulaşmada önemli bir yer tutacak. Bugün itibariyle Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaşıldı.

Bölgedeki petrol üretiminin 2023 sonuna kadar günlük 35 bin varil petrole ve 2024 sonuna kadar ise günlük 100 bin varil petrole ulaşılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmaları da devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) farklı noktadaki yeni bir yapıyı denemek için Kapanlı-1 sondajına başladı. Burada 3 bin 130 metreye kadar inilmesi planlanıyor.

EGE VE GÜNEYDOĞU BÜYÜK POTANSİYEL

Son yıllarda enerji alanında dev projelere imza atan Türkiye, tam bağımsız ülke olma hedefine ilerliyor. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına hız verilirken, farklı bölgelerde aramalar yoğunlaştırıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Özellikle Ege ve Güneydoğu bölgesinde büyük bir potansiyelin olduğu belirtilirken, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin'de petrol yatakları bulundu. Karada ve denizde arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

7 BÖLGEDE ARAMA

Bu üretimlerin yanı sıra Adana, Kırklareli, Kilis, Manisa, Erzurum, Ankara, Sivas, Hakkâri, Şırnak, Gaziantep, Ordu ve Rize gibi petrol potansiyeli olabilecek bölgelerde de keşif çalışmaları devam ediyor.

Karada yürütülen çalışmalarda sismik veri bulunmadığı için tespit yüzey jeolojisi ile yapılırken, denizdeki çalışmalarda sismik veriler esas alınıyor.

PETROLDE 30 MİLYON VARİL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2023 yıl sonu itibariyle doğal gazda yıllık 1 milyar 100 milyon metreküp, petrolde ise 27 milyon varil petrol çıkarmaya ulaşması bekleniyor. TPAO bu arama ve üretim potansiyeli kapsamında 2024 yılı hedefini de yükseltti. TPAO 2024 yılı için yıllık doğal gaz üretim miktarının 2 milyar 800 milyon metreküpe, ham petrol üretim miktarının ise yıllık 30 milyon varile ulaşması hedefliyor.

TP'DEN AR-GE PROJESİ ÇAĞRISI



Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, petrol ve doğal gaz üretimlerinde kullanılmak üzere 'Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Üniteleri' tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Ar-Ge proje çağrısında bulundu. Genel Müdürlüğün söz konusu ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.