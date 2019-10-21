Türkiye devlerin radarında

Bahçıvan, şunları kaydetti: “Volkswagen, çok çok önemli bir yatırım ama bunun dışında da farklı sektörlerde, özellikle de sanayide, imalat sektöründe şu anda ilginin, yüksek demeyeyim ama orta-yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şu anda masada bitmek üzere olan sadece benim bildiğim 3-5 tane ciddi diyebileceğimiz boyutta işlem var. Yani Türkiye’nin her şeye rağmen bir yabancı sermayeye fırsat verdiğini, yabancı sermaye açısından tercih edilen bir ülke olduğunu görmek açısından önemli. Borsaya belki ciddi anlamda bir şey gelmiyor ama stratejik yatırımlar noktasında önümüzdeki günlerde duyduğumuzda etkileneceğimiz rakamlar olacak. Özellikle Avrupa dışında, mesela Japonya’dan enteresan bir ilgi var. Yanı sıra Hindistan’dan enteresan, stratejik ilgiler var.”

SAĞLIKLI BÜYÜYORUZ

Volkswagen yatırımı konusunda da Türkiye’nin çok doğru bir yer olduğunu vurgulayan Bahçıvan, sektör profesyonellerinin de bu şekilde düşündüğünü ifade etti. Bahçıvan, “Volkswagen kesinleşirse ben tekrar Avrupa’dan da, onu referans alacak olan yatırımcıların da Türkiye’ye döneceğini bekliyorum. Döviz, enflasyon, faiz denkleminde, önümüzdeki süreçte, geçtiğimiz 1,5- 2 seneden daha olumlu bir 1.5-2 sene olacağını tahmin ediyorum” dedi. Bahçıvan, “İnşaattan beslenen bir yüzde 6-7’lik büyüme yerine kaliteli, nitelikli bir imalat sanayisinden beslenen yüzde 2- 2.5’luk büyümeyi tercih ederim” dedi.

BAHÇIVAN: ÜÇ MAYMUN DÖNEMİ BİTTİ

Sanayinin depreme hazırlanması gerektiğini anlatan Bahçıvan “Depremle ilgili öz eleştirimizi yapmak, yapabileceklerimizi öne çıkarmak adına İSO olarak, sorumluluğu güçlü bir şekilde almaya kararlıyız. İstanbul’daki tüm sanayi firmalarının hakikaten samimi ve sağlıklı bir check-up’ının yapılması gerek. Bu check-up neticesinde uygun olmayan firmaların da çok hızlı bir şekilde dönüşümlerinin yapılması lazım. Her sektörün kendi öz eleştirisini en sağlıklı şekilde yapması gerek. Bu konuda artık üç maymunu oynama dönemimiz bitti” dedi.