Türkiye dost ülkede inşa ettirdi: Bu bir başarı modelidir

Manastirliu, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'ni değerlendirdi.

Hastanenin, sağlık sisteminin dönüşümü için önemli olduğunu belirten Manastirliu, hastanede Türk ve Arnavut doktorların hizmet verdiğini kaydetti.

TÜRKİYE DOST ÜLKEDE İNŞA ETTİRDİ: BU BİR BAŞARI MODELİDİR

Manastirliu, "Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi başta bilgi ve tecrübe aktarımı olmak üzere birkaç açıdan bir başarı modelidir. Orada mükemmel hizmetler alınıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 21 Nisan 2021'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu ve Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açılmıştı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılmıştı.