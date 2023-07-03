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Ekonomi

Türkiye düğmeye bastı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'deki deniz üstü rüzgar enerjisi saha geliştirme çalışmaları kapsamında çevresel ve sosyal kısıt analizi için danışmanlık hizmeti alacak.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Türkiye düğmeye bastı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektör Programı Faz 4 Projesi kapsamında, Türkiye'deki deniz üstü rüzgar enerjisi saha geliştirme çalışmalarına yönelik çevresel ve sosyal kısıt analizi için danışmanlık hizmeti alınacak.

Danışmanlık hizmeti, belirli alanlarda çevresel ve sosyal kısıt analizinin yürütülmesini, kuş göçü ve deniz biyoçeşitliliği araştırmalarını ve diğer ilgili teknik raporların hazırlanmasını içerecek.

İlgililer, mesai günleri 10.00-16.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama Birimi'nden detaylı bilgi alabilecek.

İsteklilerin ilgi beyanlarını 28 Temmuz saat 14.00'e kadar şahsen, posta ve e-posta yoluyla yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor.

  • rüzgar enerjisi
  • deniz üstü saha geliştirme
  • çevresel ve sosyal kısıt analizi

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