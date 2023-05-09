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Ekonomi

Türkiye dünyanın en büyük ikinci keşfini başardı: Tam 694 milyon ton!

694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfi hakkında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Dünyanın ikinci en büyük keşif bizim ülkemizde. Nadir toprak elementi adından da anlaşılacağı üzere yeryüzünde nadiren bulunan elementler var. Onlardan 17 tanesi nadir olarak bulunuyor yeryüzünde. Hamdolsun ikinci en büyük keşif bizim ülkemizde. Birincisi Çin'de, ikincisi de burada. O 17 elementin hemen hepsi de bu sahada var. İlk etapta ekonomik olarak 6-7 tanesini üreteceğiz, zaman içerisinde diğerlerini de üreteceğiz' dedi.

9 Mayıs 2023 Salı 19:38 - Güncelleme:
Türkiye dünyanın en büyük ikinci keşfini başardı: Tam 694 milyon ton!
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez, 24 TV ekranlarında keşifler hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ikinci en büyük nadir toprak element keşfinin Türkiye'de olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Nadir toprak elementi adından da anlaşılacağı üzere yeryüzünde nadiren bulunan elementler var. Onlardan 17 tanesi nadir olarak bulunuyor yeryüzünde. Hamdolsun ikinci en büyük keşif bizim ülkemizde. Birincisi Çin'de, ikincisi de burada. O 17 elementin hemen hepsi de bu sahada var. İlk etapta ekonomik olarak 6-7 tanesini üreteceğiz, zaman içerisinde diğerlerini de üreteceğiz." şeklinde konuştu.

Seryum maddesi hakkında da çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Orada diyelim ki seryum gibi bir madde var nerede kullanılıyor, cep telefonlarımızda ekrana dokunmatik özelliğini veren madde seryum yoksa aslında cam o. Dokunmatik, hayatımızı kolaylaştırdı tuşları unuttuk. Bilim adamlarımız çalıştı cama bu maddeyi koyunca camın özelliğini değiştirdiler, orada bir sensör oluşmuş oldu onu da kullanıyoruz şu anda. Tabletlerde, dokunmatik olan her yüzeyde bu seryum kullanılıyor. Onun dışında çok güçlü mıknatıs elde etmek için kullanılan bir araç daha var örneğin rüzgâr türbinlerinin içerisinde kullanılıyor güçlü mıknatıslar.

TAM 694 MİLYON TON

"Petrol ve bu çağda stratejik emtialar ne olacak sorusu var." diyen Dönmez sözlerini şu şekilde tamamladı:

Petrol ve gazın yerini ne alacak? İşte bu kritik elementler olabilir. Paranızla da alamayabilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda Çin ki en büyük tedarikçilerden birisi. Ben dedi artık bu malzemelerin ihracatını özel izne tabi tutacağım dedi. Nerede, niçin kullanacağınızı soracağım ona göre kiloyla tonla adeta gramla vereceğim demektir.

Batı dünyası teknolojinin gelişmesine liderlik yapıyor. Avrupa, Amerika, Güney Kore, Asya'da da Japonya, Kore yine Çin başta olmak üzere çalışan bilim adamları yeni malzemeler ürünler daha doğrusu geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü laboratuvar ölçeğinde herkes her şeyi biliyor, bilim adamları bunlar üzerinde çalışıyor.

Bilim adamlarının bir sınırı yok. O dünyada var olan maddelerin hepsine erişebilirliğini düşünür. Bir ürüne farklı özellikler katmak arzusundadır. Bugün mesela savunma sanayisinde neyi konuşuyoruz savaş uçaklarının radarda görünmemesi. O da ayrı bir teknik mesela. Kullanılan malzemeler, boyalar, şekli gibi birçok özellikler var.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • nadir toprak elementi
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  • nadir toprak keşfi

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