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Türkiye emoji liginde 14'üncü sırada

2014 yılından beri her 17 Temmuz’da kutlanan Dünya Emoji Günü markaların da radarına girdi.

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Birçok firma bu güne özel olarak emojili paylaşımlar yaparken, emoji dilini yılın geri kalanında da kullanan markalar var. Emojinin özellikle Z kuşağı ve Milenyalleri kapsayan gençler için samimiyet dili olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “E-ticarette firmalar artık emoji diliyle kurulan samimiyetin farkında. E-posta pazarlamadan sosyal medya paylaşımlarına, uygulama bildirimlerinden ürün tanıtımlarına kadar emoji dili her geçen gün daha çok kabul görüyor” dedi. Araştırmalara göre Türkiye’nin emoji kullanımında dünyada 14. sırada yer aldığını da belirten Çiğdemli, en çok kalp, gülücük, gözünden yaş gelerek gülme ve göz kırpma ifadelerini kullandığımızı söyledi. 

TİCARETTE SAMİMİYET

E-ticarette samimiyet dili kurabilmek için emojilerin yanı sıra videolu paylaşımların da trend olduğuna değinen Çiğdemli, “Bu sebeple biz de ürüne video ekleme modülü geliştirdik. Ürünü videoyla göstermek ve anlatmak yakın zamanda en çok tercih edilen yöntem olacak” dedi. Çiğdemli sosyal medya fenomenlerinin de ürün tanıtımlarının başarısının videolu aktarım olduğuna söyledi.

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