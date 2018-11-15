Türkiye enerji derecelendirme listesinde 6 sıra yükseldi

Enerji güvenliği, enerji paylaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleri bakımından 125 ülkenin incelendiği "WEC World Energy Trilemma Index 2018" raporuna göre, geçen yıl Türkiye'nin enerji derecelendirme listesinde CBB olan notu, BBB seviyesine yükseltildi.

Rapora göre, geçen yıl enerji güvenliği alanında 82'inci sırada yer alan Türkiye, bu yıl bu alanda 15 sıra yükselerek 67'inci oldu. Çevresel sürdürülebilirlik alanında 6 sıra yükselerek 49'uncu olan Türkiye, enerji paylaşımı alanıda ise 2 sıra gerileyerek 54'üncüğe düştü.

Söz konusu kriterlere göre Suudi Arabistan, Rusya ve Irak gibi enerji zengini ülkeleri geride bırakan Türkiye, bu yıl enerji derecelendirme listesinde 6 sıra birden yükseldi ve 44'üncü oldu.

Öte yandan listede ilk sırayı Danimarka aldı. Onu, İsviçre ve İsveç izledi. Bu ilk üç ülkeyi sırasıyla Hollanda, Birleşik Krallık, Slovenya, Almanya, Yeni Zellanda, Norveç ve Fransa takip etti.