Türkiye için tarihi gün: 20 Nisan'da devreye girecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Belkıs Kılıçkaya sorular yöneltti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "20 Nisan'da Karadeniz gazı devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos'ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak."
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye, 20 Nisan 2023." ifadelerine yer verildi.
Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.