Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma yürürlüğe girdi

Ankara'da 25 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda "Tek millet, iki devlet" anlayışı temelinde iki ülke arasındaki "mevcut kardeşlik ve dostluk" ilişkilerinin arttırılması ve pekiştirilmesi amacıyla tarafların anlaştığı vurgulanırken, anlaşma "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesine yönelik temel ilkeleri ve hibeleri düzenliyor.

