İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2020 Salı / 1 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8679
  • EURO
    9,5664
  • ALTIN
    464.242
  • BIST100
    1388.55
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik adım! Ve imzalar atılıyor
Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik adım! Ve imzalar atılıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. İki ülke enerji bakanı bugün mutabakat zaptı imzalayacak.

15 Aralık 2020 Salı 08:04 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 08:21
ABONE OL

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.

Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek.

Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.