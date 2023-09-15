Türkiye ile Bulgaristan arasında protokol anlaşması! Bakan Ersoy: Ortak çalışmaları daha ileri taşıyacağız

The Marmara Taksim'de gerçekleştirilen Türkiye-Bulgaristan 4. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'na katılan Bakan Ersoy, Bulgaristan Kültür Bakanı Zaritsa Dinkova ve beraberindeki heyetle de bir araya geldi.

Bakan Ersoy, bir önceki toplantıyı 2021'de Sofya'da düzenlediklerini belirterek, "Turizm, ziyaretler aracılığıyla insanların birbirinin kültürünü, gündelik hayatını, gastronomisini ve tarihini deneyimlemesine olanak veriyor. Kültür ve turizm alanı ikili ve çok taraflı ilişkileri geliştiren ve milletlerin birbirini anlamasını kolaylaştıran, onları yakınlaştıran en etkili yumuşak güç araçlarındandır." dedi.

Karşılıklı kültürel mirasın restorasyonunun dünya kültürel mirasına katkı sunacağına dikkati çeken Ersoy, kültürel miras ürünlerinin iki ülkenin halkları tarafından ziyaret edilmesinin de turizme karşılıklı olarak büyük katkı sunacağını dile getirdi.

- "İMZALANAN TUTANAK TURİZM İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNE VESİLE OLACAK"



Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan ile uzun yıllardır süregelen komşuluk ilişkileri ve ortak çalışmalardan son derece memnun olduklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Son yıllarda bu süreç daha da büyük bir ivme kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak ben de turizm alanında ortak çalışmalarımızın daha ileri taşınması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bir önceki toplantımızı gerçekleştirdiğimizde pandemi halen yoğun bir şekilde devam etmekteydi. Salgın sürecinde ülkelerimiz arasındaki iş birliği sürecini canlı tutmayı başardık. Pandeminin sona ermesinden sonra turizm verilerimiz de hızla yukarı yönlü bir ivme kazandı. Karşılıklı olarak ülkelerimiz arasında gerçekleşen seyahatlerde çok büyük bir artış gerçekleşti. Bildiğiniz üzere artık Bulgar vatandaşları pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikleriyle ülkemize seyahat edebilmekte. Ziyaretlerin artışında bu düzenlemenin de büyük etkisi oldu. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Alınan kararın ne derece isabetli olduğunu gösterdi. İki ülke arasındaki turizm ilişkilerini değerlendireceğimiz bu toplantıda, gündeme alınan konuların ve toplantı kapsamında imzalanan tutanağın, iki ülke turizm ilişkilerinin daha da gelişmesine vesile olacağına dair inancım tamdır."

Karşılıklı olarak turist sayılarındaki artış hacmini geliştirmek için yeni bir yol öneren Ersoy, Bulgaristan Havayollarının uçuşlarını artırmasının turist hacminin büyümesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Bakan Ersoy, Bulgaristan'ın turizm profesyonellerini 7-9 Aralık 2023'te İzmir'de gerçekleştirilecek "Travel Türkiye İzmir" turizm fuarı ile 6-9 Şubat 2024'te İstanbul'da düzenlenecek EMITT fuarına katılmaya davet etti.

Bulgaristan Kültür Bakanı Zaritsa Dinkova ise Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ticari alanda çok gelişkin olduğunu belirterek, Sofya ile İstanbul arasında yeni bir uçuş hattı açacaklarını ve bunun turizmi olumlu etkileyeceğini söyledi. Dinkova, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme potansiyeli taşıyan her türlü girişime tam destek vereceğinin altını çizdi.



Konuşmaların ardından iki ülke arasında turizm alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.