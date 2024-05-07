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Ekonomi

Türkiye ile Cezayir arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Cezayir arasında, hava ulaşımında haftalık 35 frekans olan sefer sayısını 80 frekansa çıkartacak mutabakat zaptı imzalandı.

AA7 Mayıs 2024 Salı 15:05 - Güncelleme:
Türkiye ile Cezayir arasında mutabakat zaptı imzalandı
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraflar adına imzaları, Genel Müdür Kemal Yüksek ile Cezayir Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Hakim Ganoun'un attığı belirtildi.

Mutabakat zaptının, iki ülke arasındaki hava ulaşımında haftalık 35 frekans olan sefer sayısının 80 frekansa artırılmasını sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında uçuş gerçekleştirilebilecek noktalara ilişkin kısıtlamalar da kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın taraflar arasında ilişkileri daha da geliştirmesi ve hava yolu işletmeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

  • Cezayir
  • hava ulaşımı
  • mutabakat zaptı

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