İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9959
  • EURO
    29,5792
  • ALTIN
    1677.43
  • BIST100
    7263.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ile kardeş ülke arasında imzalar atıldı! Ortak çalışma yürütülecek
Ekonomi

Türkiye ile kardeş ülke arasında imzalar atıldı! Ortak çalışma yürütülecek

Maden arama, araştırma ve üretim faaliyetlerine ilişkin Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında imzalar atıldı. Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında madencilik alanında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Türkiye ile kardeş ülke arasında imzalar atıldı! Ortak çalışma yürütülecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakü'de 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile maden arama, araştırma ve üretiminde yapılan çalışmaların şeffaflığının ve güvenilirliğinin artırılması, maden yataklarının verimli kullanımı ve korunmasına yönelik uygulamalar incelenecek.

Maden kaynaklarının aranması, jeolojik araştırmalar ve eğitim programları yoluyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Madencilik sektörünün gelişimine ilişkin bilimsel ve endüstriyel istatistikler dahil olmak üzere teknik, teknolojik, bilimsel ve mevzuatsal bilgi alışverişi sağlanacak.

Maden arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan cevher özelliklerinin ve miktarının uluslararası kabul görecek bir standarda göre belirlenmesine yönelik çalışmalar uygulanacak.

Taraflar arasında madencilik uzmanlarına yönelik eğitim düzenlenerek, uzman değişimi yoluyla deneyimler paylaşılacak.

Ara-uç ürün tesis teknolojisinin geliştirilmesine yönelik işbirliği tesis edilerek, imzalanacak bir üretim paylaşım anlaşması kapsamında metalik madenlere ilişkin ortak çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca taraflar, anlaşmanın uygulanması amacıyla bir "Madencilik Çalışma Grubu" oluşturmalarına ve her iki ülkede madencilik alanında faaliyet gösterecek ortak girişimler ve/veya özel şirketleri aracılığıyla birlikte çalışacak.

  • Maden arama
  • Türkiye-Azerbaycan
  • Milletlerarası anlaşma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.