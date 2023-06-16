Türkiye ile kardeş ülke arasında kritik imza! 5 yeni nokta eklendi

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye ve Özbekistan arasında yeni uçuş noktalarının belirlenmesi ve mevcut noktalarda frekans sayısının artırılması amacıyla Genel Müdürümüz Kemal Yüksek ve Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı Hava Ulaşım Daire Başkan Vekili Jamoliddin Nazarov başkanlığındaki heyetler İstanbul'da bir araya geldi. Türk Sivil Havacılık Akademisinde düzenlenen ikili havacılık müzakereleri sonunda 5 yeni nokta uçuş ağına eklenerek toplamda 49 frekans artış sağlandı."