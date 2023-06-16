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Ekonomi

Türkiye ile kardeş ülke arasında kritik imza! 5 yeni nokta eklendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili havacılık anlaşmasını revize eden mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde düzenlenen ikili havacılık müzakereleri sonunda 5 yeni nokta uçuş ağına eklendi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Türkiye ile kardeş ülke arasında kritik imza! 5 yeni nokta eklendi
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Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye ve Özbekistan arasında yeni uçuş noktalarının belirlenmesi ve mevcut noktalarda frekans sayısının artırılması amacıyla Genel Müdürümüz Kemal Yüksek ve Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı Hava Ulaşım Daire Başkan Vekili Jamoliddin Nazarov başkanlığındaki heyetler İstanbul'da bir araya geldi. Türk Sivil Havacılık Akademisinde düzenlenen ikili havacılık müzakereleri sonunda 5 yeni nokta uçuş ağına eklenerek toplamda 49 frekans artış sağlandı."

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