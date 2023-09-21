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Ekonomi

Türkiye ile Kazakistan arasında işbirliği

Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliği, teknoloji, yapay zeka ve siber güvenlik alanındaki ortak çalışmalarla güçlendirilecek.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Türkiye ile Kazakistan arasında işbirliği
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bilkent Cyberpark tarafından düzenlenen "Türkiye-Kazakistan İş Forumu"nda (Ankara), Kazakistan GIS Center ile Bilkent Cyberpark ve katılımcı Türk bilişim firmaları arasında 4 işbirliği protokolü imzalandı.

Firmaların ihracat kapasitelerinin ve uluslararası rekabet düzeylerinin artırılması amacıyla Bilkent Cyberpark tarafından Kazakistan'ın Almatı ve Astana şehirlerine yönelik 25-28 Nisan'da Sektörel Ticaret Heyeti etkinliği gerçekleştirilmişti.

Etkinlik kapsamında savunma sanayisi, finansal teknolojiler, eğitim teknolojileri, kimlik doğrulama çözümleri, e-imza gibi çeşitli alanlarda çalışan 16 Türk firmasının yer aldığı heyet, Kazakistan'daki firmalar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 500'den fazla birebir görüşme yaptı.

Kazakistan programı sonrasında üç Türk katılımcı firma muhatap kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlaşması imzaladı, bir Türk katılımcı firma da Astana'da ofis açtı. Başarılı sonuçlanan Kazakistan programının bir sonraki adımı olarak Türkiye ev sahipliğinde, iki kardeş ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 18-21 Eylül'de Kazakistan Alım Heyeti etkinliği Bilkent Cyberpark tarafından Ankara'da organize edildi.

- STRATEJİK PARTNERLİK ADIMI

Akıllı şehir teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka, e-imza çözümleri, savunma sanayisi, finansal teknolojiler ve çeşitli sektörlerden 23 Türk ve 23 Kazak firmasının katıldığı heyette iki ülke kuruluş temsilcilerince 200'den fazla B2B görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde, firmalar arasında işbirliği ve stratejik partnerlik için önemli adımlar atıldı.

Görüşmeler sonucu heyetin somut başarı çıktısı olarak Kazakistan'da coğrafi bilgi sistemleri sektöründe öncü kurumlar arasında yer alan Kazakistan GIS Center ile organizasyona ev sahipliği yapan Bilkent Cyberpark ve Türk katılımcı firmalardan Cerebrum Teknoloji, T2 Yazılım ve Labris Networks arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bu kapsamda Kazakistan GIS Center ve Bilkent Cyberpark, Türkiye ve Kazakistan arasında teknoloji tabanlı iş geliştirme konularında, Türk katılımcı firmalardan Cerebrum Teknoloji ile yapay zeka teknolojileri konularında, T2 Yazılım ile coğrafi bilgi, harita sistemleri, veri görselleştirme konularında ve Labris Networks ile siber güvenlik konularında karşılıklı çalışma yapacak ve destek sağlayacak.

Anlaşmalarla firmalar arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlanması hedefleniyor.

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