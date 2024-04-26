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Ekonomi

Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalar atıldı! Karşılıklı kotalar kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Kırgızistan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında 1 Mayıs'tan itibaren uluslararası kara yolu taşımacılığında ikili ve transit taşımalarda geçiş belgesi kotalarının kaldırılacağını bildirdi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalar atıldı! Karşılıklı kotalar kaldırıldı
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Uraloğlu, Türkiye-Kırgızistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik alanında işbirliğini güçlendirecek kararlar alındığını belirten Uraloğlu, "Türk devletleri ile yapılan işbirliği bizim için çok kıymetli. Ülkemizin coğrafi konumunun stratejik önemini biliyoruz, attığımız her adımda ülkemizin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, toplantı sonunda imzalanan protokole işaret ederek, "İmzalanan protokolle, iki ülke arasında 1 Mayıs'tan itibaren uluslararası kara yolu taşımacılığında ikili ve transit taşımalarda geçiş belgesi kotalarının kaldırılması ve serbestleştirilmesi kararlaştırıldı. Heyetlerimiz ayrıca Türk ve Kırgız plakalı taşıtlardan da karşılıklı geçiş ücreti alınmayacağını teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Serbestleştirmenin, sektörün bu ülkeye ve Kırgızistan üzerinden diğer ülkelere gerçekleştireceği taşımaları kolaylaştıracağına dikkati çeken Uraloğlu, Orta Koridor'un transit konumunun güçleneceğini, ihraç ürünleri ve transit yüklerinin Asya ile Avrupa arasında daha kolay taşınabileceğini ifade etti.

Bu arada, söz konusu protokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Irısbek Bariyev tarafından imzalandı.

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