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Ekonomi

Türkiye ile Rusya anlaşmaya vardı: 1.300'den fazla gerçekleştirilecek

Türkiye ve Rusya arasındaki hava yolu seferleri artıyor. Rusya tarafından ülke basınına yapılan açıklamada, iki ülke arasında en üst düzeyde varılan mutabakat kapsamında bu kararın alındığı ifade edildi. Rus ve Türk hava yolu şirketlerinin haftada toplam 1.300'den fazla sefer gerçekleştirebileceği belirtildi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
Türkiye ile Rusya anlaşmaya vardı: 1.300'den fazla gerçekleştirilecek
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Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye ile karşılıklı hava yolu sefer sayılarının artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan Rus basınına yapılan açıklamada, iki ülke arasında en üst düzeyde varılan mutabakat kapsamında karşılıklı hava yolu seferlerine ilişkin karar alındığı belirtildi.

Alınan karar kapsamında karşılıklı hava yolu seferlerinin artacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus ve Türk hava yolu şirketlerinin haftada toplam 1.300'den fazla sefer gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

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