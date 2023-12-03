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Ekonomi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Teknoloji, ekonomi ve tarım alanında birçok işbirliği yapan Türkiye ile Suudi Arabistan, yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Buna göre; Türkiye ile Suudi Arabistan tarımsal alanda yeni bir işbirliği yapacak.

AA3 Aralık 2023 Pazar 18:25 - Güncelleme:
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem! İmzalar atıldı
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Birçok alanda başarılı işbirliği yürüten Türkiye, Suudi Arabistan ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliği hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede "Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını bildirdi.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA YENİ DÖNEM

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemiz sonunda imzaladığımız Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptı, tarım sektörünün iklim değişikliğine uyumunun sağlanması, tarım alanında özellikle iklim değişikliği ile ilgili teknolojiler geliştirmek ve tanıtmak, hasat sonrası teknikler ve tarımsal ürün işleme, hayvancılık ve bitkisel üretim, bitki, tohum ve veterinerlik sertifikaları dahil, sağlık ve hayvan sağlığı konuları, tarımsal ürünlerin sürdürülebilir arzının sağlanması, biyoteknoloji, organik tarım, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ve tarımda kalite politikasının geliştirilmesi, tarımda su yönetimi, özellikle tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin izlenmesi ve tarım sektöründe suyun verimli kullanılması konularında işbirliğini içeriyor.

Anılan alanlarda işbirliğini artırmak ve geliştirmek için gerekli prosedürler ve tedbirler hakkında danışmak üzere çalışma grubu oluşturulması ve bu grubun, ihtiyaç duyulduğunda, dönüşümlü olarak her iki ülkede de toplantılar yapması öngörülüyor.

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