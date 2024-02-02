Türkiye ile ticari ilişkilere dikkati çekti: Daha güçlü olacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Yunanistan İş Forumu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis, DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ve birçok katılımcının iştirakiyle gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Tuzcu, "Yunanistan ile komşuyuz, dostuz ve müttefikiz. Zamanı iyi kullanmamız gerekiyor, ticaret açığını kapatmamız lazım. Bugün bu fırsatı bu toplantı vesilesiyle yakaladık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önceki Atina ziyaretinin teşvik ve takviye için siyasi zemini hazırladığını belirten Tuzcu, "Bu ziyaret, liderlerimizin iradesini yansıtmıştır. 7 yıl aradan sonra çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalandı. 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin ulaşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Tuzcu, söz konusu işbirliği konusunda ulaşımın vazgeçilmezlerden biri olduğunu belirterek bu alandaki iş birliğini geliştirmek gerektiğini kaydetti.

İkinci bir gümrük hattının inşasıyla ilgili gelişmeleri ele alındığını, İpsala'dan sonra Pazarkule'deki sınır kapısının modernize edildiğini ifade eden Tuzcu, bu adımlarla, ulaştırmada yoğun işbirliğinin yolunun açılacağına inandıklarını dile getirdi.

Turizmde işbirliğinin de önemli bir unsur olduğunu dile getiren Tuzcu, "Bilindiği gibi turizm en dinamik sektörlerden biri. Hem Türk hem de Yunan ekonomisindeki önemli sektörler ve aynı zamanda aramızdaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek için önemli." diye konuştu.

Tuzcu, son yıllarda dünya çapında yaşanan ekonomik çalkantılara rağmen Türk ve Yunan iş dünyası zorlukların üstesinden geldiğini de belirtti. Türkiye-Yunanistan ikili ticaret hacminin 2023 yılında 5,8 milyar dolar olduğunu ancak bu rakamın yeterli olmadığını belirten Tuzcu, "10 milyar dolara rahatlıkla ulaşabiliriz." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ise bugünkü iş forumunun Türkiye ve Yunanistan arasında işbirliğine bir ivme kazandıracağının altını çizdi.

İşbirliğinin, ticari ilişkilerdeki ortak projelere yatırım yaparak daha güçlü bir hal alacağını belirten Fragogiannis, bunların yatırım, ticaret, turizm ve yapı sektörü olduğunu açıkladı.

Fragogiannis, "İki ülke de bu hedefe ulaşmak için çalışıyor. 7 Aralık'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'da dostluk ilişkileri ve iyi komşuluk deklarasyonunu imzaladı." diye konuştu.

"YUNANLILAR DEPREM ZAMANINDA TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK DESTEK VERDİ"



DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da 1 yıl önce gerçekleşen ve 11 şehri etkileyen deprem zamanında Yunanistan'ın Türkiye'ye çok büyük destek verdiğini belirterek "Kuzey Amerika veya Güney Amerika'ya gittiğinizde kimse bu depremi hissetmez ama komşunuzda bir şey olduğu zaman bunu siz de hissedersiniz. Bu yüzden komşuların her zaman birbirine ihtiyacı vardır." değerlendirmesini yaptı.

1985 yılında kurulan ve 152 aktif konseyi olan DEİK'in ticari diplomasi yürüttüğü ilk ülkenin Amerika, ikincisinin Japonya olduğunu belirten Polat, üçüncü ülkenin ise 35 yıldır Yunanistan olduğunu vurguladı.

Yunanistan'ın, Türkiye için ticaret ve politikada önemli bir ortak olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:

"Yakın bölgemizde devam eden savaş, Gazze'deki durumun yol açtığı uzun süredir devam eden ve karmaşık zorluklarla birlikte, enerji tedarikinde alternatiflerin önemini ve jeopolitik çatışmalara sürdürülebilir çözümlerin gerekliliğini bir kez daha vurguluyor."

"KONSEYİMİZ KÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK PROJELER YÜRÜTMEYE KARARLI"



DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul ise dijital teknolojilerin iş dünyasındaki gelişiminde öncü rol üstlendiğini, dijital dönüşüm iş dünyasının sınırlarını genişlettiğini belirtti.

Erkul, "Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ilerletme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Konseyimiz küreselleşmeye yönelik projeler yürütmeye kararlı. Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak sayıyı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Erkul, Fortune 500'de yer alan markaların çoğunun, diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturduğunu açıkladı.

DEİK çatısı altında 9 komiteyle yolculuğa başladıklarını belirten Erkul, bu komitelerin yaklaşık 30 milyar doları kapsadığını söyledi.

Erkul, "Bunlar bulut teknolojileri, fintek, mobil teknolojiler, oyun, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, girişim sermaye ve sağlık teknolojileri. 2 ay önce 10'uncu komitemiz olarak Web 3-Blockchain komitesini kurduk." açıklamasında bulundu.