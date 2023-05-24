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Ekonomi

Türkiye ile yapılan anlaşma Kazakistan Parlamentosu'nda onayladı

Kazakistan Meclisi, Türkiye ile gümrük kontrollerinin basitleştirilmesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Türkiye ile yapılan anlaşma Kazakistan Parlamentosu'nda onayladı
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Kazakistan Parlamentosu, "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bilgi alışverişinin düzenlenmesi ve gümrük kontrol işlemlerinin basitleştirilmesine ilişkin anlaşmanın" onaylanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Meclis oturumunda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, taraf devletler arasında taşınan yük ve araçlara ilişkin elektronik bilgi alışverişi yoluyla verimliliği artırma ve gümrük kontrol süresini kısaltmayı hedeflediğini bildirdi.

Jamaubayev, anlaşma şartları gereği her iki tarafın gümrük idarelerince ön bilgi alışverişinin uygulanmasından sorumlu doğrudan temas kurulacak yetkililerin belirleneceğini ve bunun için teknik koşulların geliştirilmesi üzerine bir pilot proje başlatacaklarını da aktardı.

Bundan sonra Kazakistan ile Türkiye gümrük idareleri arasında düzenli olarak bilgi alışverişinin yapılabileceğini anlatan Jamaubayev, "Genel olarak, bu anlaşma taraflar arasındaki gümrük prosedürlerini basitleştirmeyi ve optimize etmeyi amaçlıyor." dedi.

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