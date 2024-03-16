Türkiye ilk 10'da yer almaya bir adım daha yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile deniz ticaretinin artırılması konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve sonuçlarını da almaya başladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, 2021 yılında 31 milyon 283 bin detveyt ton olan Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesinin 2022'de yüzde 25 artarak 39 milyon 97 bin detveyt tonun üzerine çıktığını aktararak, "Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2023 yılında da hızla büyüme devam ederek bir önceki yıla göre detveyt ton bazında yüzde 25 daha artmış olup, Türk bayraklı 6,9 milyon detveyt ton, yabancı bayraklı yaklaşık 42 milyon detveyt ton olmak üzere toplam 48,9 milyon detveyt ton kapasiteye ulaştı" ifadelerini kullandı.

'İLK 10'DA YER ALMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK'

Bakan Uraloğlu, dünya sıralamasında Türk sahipli deniz ticaret filosunun, 2022 yılına göre 2 basamak birden yükselerek 2023'te 12'nci sıraya yerleştiğini kaydederek, "Böylelikle Türk sahipli filo son 2 yılda yüzde 50'den fazla bir büyüme gerçekleştirmiş olup, hedefimiz olan dünyada ilk 10'da yer almaya bir adım daha yaklaştık. Gemi adedi bakımından ise 2021 yılında 1574 adet olan gemi sayısı 2023 yılı sonunda 2 bin 28'e çıktı. 2002 yılından bugüne ise 8,9 milyon detveyt ton kapasite ile dünyada 17'nci sıradaydık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 5 katın üzerinde büyüdü ve 48,9 milyon detveyt ton ile 12'nci sıraya yükseldi" dedi.

'DENİZLERDE TÜRK BAYRAĞININ PRESTİJİ ARTIYOR'

Türk bayraklı deniz ticaret filosunun ise 2023 yıl sonu itibarıyla 6,9 milyon detveyt ton kapasiteye ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 7,2'lik artış gerçekleştirdiğini aktaran Bakan Uraloğlu, 2022 yılında da bir önceki yola göre artışın yüzde 12'yi bulduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Türk bayrağının denizcilik sektöründe prestij kazanması için yaptığımız çalışmalar sayesinde Türk bayraklı deniz ticaret filomuz her geçen yıl hızla artıyor. Artık denizlerde Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ana gemi gruplarına göre 2023 yılına ait veriler incelendiğinde Türk bayraklı deniz ticaret filosunda adet bazında 117 gemi ile genel kargo gemisinin dedveyt ton bazında ise 1 milyon 746 bin 881 ile dökme yük gemisinin başı çektiğinin altını çizdi.