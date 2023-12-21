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Ekonomi

Türkiye Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na ilk kez dahil oldu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye'nin ilk kez dahil olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın projeleri için ilk çağrının açıldığını duyurdu.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
Türkiye Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na ilk kez dahil oldu
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AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 döneminde AB'nin en yüksek bütçeli programlarından Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na ilk kez dahil oldu.

Bütçesi 281,4 milyon avro olan program için açılan ilk çağrıdan Türkiye'den Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri yararlanabilecek.

Bu illerdeki gerekli şartları sağlayan kamu idareleri, belediyeler, sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, kar amacı güden kuruluşlar dahil dernek, vakıf, birlik, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler ve benzeri özel kurumlar ile uluslararası kuruluşlar programa başvurabilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus'un da katıldığı programda bu ülkelerde yer alan kurum ve kuruluşlarla da proje ortaklığı geliştirilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda projelerde en az biri AB üyesi ve biri AB üyesi olmayan azami 3 ülkenin yer alması gerekiyor. Aynı ülkeden de en fazla 2 kurum projeye dahil edilebiliyor.

Programın öncelikleri arasında "daha rekabetçi ve daha akıllı bir Akdeniz", "daha yeşil, düşük karbonlu ve dirençli bir Akdeniz", "daha sosyal ve kapsayıcı bir Akdeniz" ve "Akdeniz için daha iyi işbirliği yönetişimi" yer alıyor.

İlk üç öncelik kapsamında geliştirilen projeler için maksimum toplam bütçe 3 milyon avro, dördüncü tema kapsamındaki projeler için de 1,5 milyon avro olarak belirlendi.

Proje çağrısının son başvuru tarihi 28 Mart 2024 olarak tespit edildi ve bu sürede çağrıyla ilgilenen kurum ve kuruluşlara yönelik çeşitli proje hazırlama eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumu düzenlenmesi öngörülüyor.

Geliştirilecek projelerin 24 ila 36 ay sürmesi bekleniyor ve 2021-2027 döneminde 2024, 2025, 2026 yıllarında üç ayrı çağrıya daha çıkılacak.

AB Başkanlığı, ulusal otorite olduğu Bulgaristan-Türkiye ve Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının da bir parçasıydı.

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