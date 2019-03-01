Türkiye İş Bankası’nın temettü talebi neden reddedildi? Temüttü nedir, nasıl hesaplanır?

Türkiye İş Bankası’nın temettü talebi BDDK tarafından reddedildi mi? Türkiye İş Bankası’ndan konuya dair yapılan açıklamada "BDDK bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, Bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır." Dendi. Peki İş Bankası’nın temettü talebi neden reddedildi? Temettü nedir? İşte detaylar

TÜRKİYE İŞ BANKASININ TEMETTÜ TALEBİ NEDEN REDDEDİLDİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye İş Bankası'nın kar dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı. Türkiye İş Bankası 2018 yılı net karından kar payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak. İş Bankası'nın 2018 net kârı yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı dördüncü çeyrekte ise yüzde 83 artışla 2.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka geçen yıl dördüncü çeyrekte 1.2 milyar lira net kâr elde etmişti.

TÜRKİYE İŞ BANKASI’DAN AÇIKLAMA

Türkiye İş Bankası’nın konuyla ilgili KAP'ta yer alan açıklamasında, "Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur. Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, bankamız net dönem kârının Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır" denildi. 3

TEMETTÜ NEDİR?

Bir işletme ortaklarının, dönem içinde elde ettiği kardan pay alma hakları vardır. Bu hakka temettü denilmektedir. Şirketlerin çıkarttığı hisse senetlerinin, ortaklara sağladığı haklardan birisidir. Bu hakka sahip olan ortaklar, dönem içerisinde elde edilen kardan kendi paylarını alırlar. Hangi ortağın kardan ne kadar pay alacağı ise hisse senedi miktarına göre belirlenmektedir. Temettü, hisse senedi olarak dağıtılmaktadır. Bunun nedeni ise işletmenin bedelsiz sermaye artırımına gitmesidir. Temettü bedelleri eklendikten sonra işletmenin değeri üzerinden ortaklara yen hisse senetleri dağıtılmaktadır. Hisse senetlerine yatırım yaptığınız sürece de, bu kardan payınızı alma hakkına sahip olursunuz.

Şirketlerin yılsonu bilançoları, temettü oranları hakkında bilgi verdiği için yatırımcıları için takip edilen verilerdendir. Bir şirketin yatırımcısına ödeyeceği kar payı, şirketlerin yıllık net dönem karlarına göre belirlenir. Bu kardan vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısmın, % 20’sinden az olmamak şartıyla yatırımcısına dağıtılması olayına “temettü dağıtımı” denilmektedir. Temettü dağıtım kararı, yönetim kurulunun teklifi ile şirketin genel kurulunda alınmaktadır.

TEMETTÜ NASIL HESAPLANIR?

Bir örnek vererek bu hesabı daha açıklayıcı anlatmak istiyorum. Bir şirketin % 60 temettü ödeyeceğini ve elinizde de bu şirkete ait 100 hisse senedi olduğunu varsayalım. Hisse senetlerinin nominal değerle ölçüldüğünü bilmeniz gerekiyor ve bu değer borsada 1 TL olarak belirtilmektedir. 1 TL karşılığında 60 kuruş temettü alırsınız ve 100 adet hisseden de 60 TL temettü almış olursunuz. Bu şekilde hisselerin fiyat dalgalanmalarının yanı sıra temettüden de para kazanmış olursunuz.