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Ekonomi

Türkiye Kalkınma Fonu’ndan 2 yeni fon

Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kalkınma ajansları iş birliğinde, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında, finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri desteklemek, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere ‘Teknoloji ve İnovasyon’ ile ‘Bölgesel Kalkınma’ fonları kurulacak.

24.12.2019  02:46 - Güncelleme: 24.12.2019  02:46

Söz konusu fonlar, Türkiye’de girişimcilik ve yatırım ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yatırımcısı olduğu iki fonun toplam 750 milyon lira büyüklüğünde olması öngörülüyor. İlk 5 yılı yatırım olmak üzere 10 yıllık dönemde faaliyet gösterecek fonlar için Bakanlık, Bölgesel Kalkınma Fonu için 400 milyon lira, Teknoloji ve İnovasyon Fonu için ise 350 milyon lira taahhütte bulunuyor. Fonlar hakkında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, bugün kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecek.

 

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