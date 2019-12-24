Türkiye Kalkınma Fonu’ndan 2 yeni fon

24.12.2019 02:46 - Güncelleme: 24.12.2019 02:46

Söz konusu fonlar, Türkiye’de girişimcilik ve yatırım ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yatırımcısı olduğu iki fonun toplam 750 milyon lira büyüklüğünde olması öngörülüyor. İlk 5 yılı yatırım olmak üzere 10 yıllık dönemde faaliyet gösterecek fonlar için Bakanlık, Bölgesel Kalkınma Fonu için 400 milyon lira, Teknoloji ve İnovasyon Fonu için ise 350 milyon lira taahhütte bulunuyor. Fonlar hakkında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, bugün kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecek.