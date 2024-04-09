Türkiye karış karış doğal gaz arıyor! Yeni müjde an meselesi

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gaz rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla alanın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması çalışmaları hızlandı. Kara tesisindeki tüm ünitelerin ve fonksiyonların devreye alınması, deneme üretimleri ve sızdırmazlık emniyet testlerinin planlandığı şekilde yapılmasını takiben Karadeniz'de tespit edilen doğal gaz ulusal sisteme verildi. Bazı kuyuların geçici olarak devreden çıkarılması ve tekrar devreye alınması gibi işlemler nedeniyle günlük üretim 2,2-4 milyon metreküp arasında dalgalandı.

ÜRETİM DENGEYE OTURACAK

Üretim optimizasyonu kapsamında, 2024 Ocak ayında başlanan birleşik alanlarda üretim çalışmalarıyla daha durağan üretim rakamları sağlandı ve günlük üretim 3,6 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Bakanlık kaynakları, uluslararası sektör pratiklerinde de olduğu gibi erken üretim dönemlerinin kuyular ve rezervuar hakkında yoğun bilginin toplandığını, bu üretim verilerine göre üretim optimizasyonu değerlendirmeleri yapıldığını ve uygulamaya konulduğunu söyledi. Kaynaklar, bahse konu farklı üretim rakamlarının ait olduğu dönemlerin henüz sabit şartların oluşmadığı dönemler olması sebebiyle üretim miktarlarının değişiklik gösterdiğini vurguladı. Sabit şartların oluşması ile birlikte günlük üretimde düzenli artış görülecek.

ÇALIŞMA YAPILMAMIŞ ALANLAR İNCELENİYOR

Bu çerçevede günlük 3,6 milyon metreküp üretimin sağlandığı Sakarya Gaz Sahası'nda Faz 1 kuyularının tamamının devreye alınması ile birlikte planlanan günlük 10 milyon metreküp hedefine ulaşılacak. Bunların yanı sıra Karadeniz'de farklı alanlarda çalışmalar yürüten sondaj ve sismik arama gemileri ile gaz tespit edilen kuyularda sondaj çalışmaları yapılıyor ve gaz potansiyeli bulunan noktalarda arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Daha önce çalışma yapılmamış bölgelerdeki potansiyel de inceleniyor.

AKSEKİ'DE SONDAJ DEVAM EDİYOR



2017 yılında çalışmaların başladığı Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramaları kapsamında bugün itibariyle 10 derin deniz kuyusunun sondaj tamamlandı. Ağustos 2022'den itibaren çalışmalarını Doğu Akdeniz'de yoğunlaştıran Abdülhamid Han sondaj gemisi hâlihazırda Akseki-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz aramalarına ilişkin olarak bölgede sismik veri toplama çalışmaları ile önceki dönemlerde yapılan sondaj ve sismik çalışmalardan elde edilen bulguların yorumlanması çalışmaları yürütülüyor. Bu çerçevede yüksek başarı potansiyeli sunan yeni keşif olasılıkları ortaya konularak, belirlenen çalışma takvimine uygun şekilde sismik ve sondaj operasyonları sürdürülüyor.

GÖKTEPE-1'DEN UMUTLUYUZ



Yeni Şafak'ın haberine göre, Son olarak Sakarya Gaz Sahası'nın daha kuzeybatısında yer alan yeni bir kuyu açıldı. Göktepe-1 adı verilen kuyuda Fatih sondaj gemisi çalışma yürütüyor. Bu kuyudan da birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentisi bulunuyor.