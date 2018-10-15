Türkiye tek yumruk

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek günden güne büyürken, asgari yüzde 10 indirim taahhüdünü veren işletme ve kuruluş sayısı hızla arttı. Programa katılan firma sayısı bakanlığın internet sitesinde 800’e ulaşırken çok sayıda firmanın da ismi burada yer almasa da kampanyaya katıldığı görüldü.

BAKANLIKLAR DA DEVREDE

Programa, Ticaret Bakanlığı denetimler ve Hal Yasası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ’lere finansman destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı da yapılacak denetimlerle katkı sunacak. Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle elini taşın altına koydu, gelecek dönemde de piyasa yapıcılarının verdikleri mesajlar doğrultusunda gerektiğinde etkili adımlar atılacak.