Türkiye tek yumruk
Hükümet, kurda spekülatif yükselişle başlayan fiyat artışları nedeniyle ateşi yükselen enflasyona karşı finansal piyasa düzenleyicileri, STK’ler, iş dünyası ve tüketicilerle el ele vererek ‘tek yumruk’ mücadele ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek günden güne büyürken, asgari yüzde 10 indirim taahhüdünü veren işletme ve kuruluş sayısı hızla arttı. Programa katılan firma sayısı bakanlığın internet sitesinde 800’e ulaşırken çok sayıda firmanın da ismi burada yer almasa da kampanyaya katıldığı görüldü.
BAKANLIKLAR DA DEVREDE
Programa, Ticaret Bakanlığı denetimler ve Hal Yasası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ’lere finansman destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı da yapılacak denetimlerle katkı sunacak. Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle elini taşın altına koydu, gelecek dönemde de piyasa yapıcılarının verdikleri mesajlar doğrultusunda gerektiğinde etkili adımlar atılacak.
Cepte de %10 indirim geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde ‘Türkiye kazanacak’ sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Vodafone Türkiye ve Türk Telekom da yapacakları indirimlerle destek verecek. Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak. Vodafone Türkiye de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek. Turkcell de hafta sonu yaptığı açıklamada abonelerinin internet kotalarını 2’ye katlama kararı aldığını duyurmuştu.
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