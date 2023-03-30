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Ekonomi

Türkiye üretecek! 1 milyon dönümlük arazide harekete geçtik

Zonguldak açıklarında keşfedilen Karadeniz Gazı'nın ulusal ağa bağlanmasına sayılı günler kaldı. TPAO'nun Karadeniz doğal gazının ulaşacağı 1 milyon dönüm alanda çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bayramdan bir gün önce törenle 170 kilometrelik uzaklıktan Filyos'a getirilecek olan gazın, evlerde kullanılmaya başlanması planlanıyor.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Türkiye üretecek! 1 milyon dönümlük arazide harekete geçtik
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Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın karaya taşınma ve karadaki işleme tesisinin çalışmaları son hızla sürüyor.

170 kilometrelik açıktan borularla Filyos Limanı'ndaki işleme tesisine getirilecek olan doğal gaz buradan da 35 kilometrelik mesafeden yine borularla ulusal ağa bağlanacak.

Hanelerde kullanılması planlanan gazın Filyos'a getirilmesi töreninin bayramdan bir gün önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yaptığı açıklama iki bayramın bir arada yaşanacağını ve yeni müjdeleri açıklayacaklarını duyurdu.

Öte yandan proje dahilinde karada 8 bin kişinin denizde 51 geminin tam kapasite ile çalışmaları devam ediyor.

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