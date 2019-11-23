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Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Uzay Ajansı personel alımına ilişkin Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Türkiye Uzay Ajansına 123 personel alınacağı belirtildi. Kararın yayınlanmasının hemen ardından Türkiye Uzay Ajansı personel alımı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Türkiye Uzay Ajansı personel alımı hakkında tüm detaylar haberimizde..

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Türkiye Uzay Ajansı 123 personel alımı yapacak. Bu ilanın duyurulmasının hemen ardından Türkiye Uzay Ajansı personel alımı ne zaman? Türkiye Uzay Ajansı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araşrtırılıyor. Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Uzay Ajansı personel alımı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

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TÜRKİYE UZAY AJANSI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "52 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.
 

 
TÜRKİYE UZAY AJANSINDA PERSONEL ALINACAK KADRO VE UNVANLAR
Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.
 
Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak.
 
İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.
 

 
Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şöyle:
 
Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).

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