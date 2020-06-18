Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Turkcell yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarından bir tanesi

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 13:25

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. Turkcell'in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sönmez, şöyle devam etti:

"Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz."