Türkiye ve ABD anlaştı: Birlikte çalışacağız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin'in yanı sıra Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türk ve ABD hükümetlerinin iki ülke arasındaki ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini söyledi.

Bakan Bolat, her iki tarafın iş insanlarının da ikili ilişkilerdeki yeni ivmeden yararlanma konusunda oldukça istekli olduğunu belirtti.

- "TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ YAKIN GELECEKTE HER DÜZEYDE HIZLANACAK VE GELİŞECEK"



ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile çok samimi, yapıcı ve verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Bolat, iki ülke arasında yıllık 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda gündemdeki tüm önemli maddeleri ele aldıklarını anlattı.

Bolat, Rimondo ile Türkiye'den ABD'ye çelik ve alüminyum ihracatına getirilen ekstra vergileri aşmanın yeni yollarını nasıl bulacaklarını da konuştuklarını kaydederek, bu konu üzerinde birlikte çalışacaklarını aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile bir araya geldi.

Raimondo ile iki ülke heyetlerinin birlikte çalışması ve daha sık görüşmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildiren Bolat, Raimondo'yu Türkiye'ye davet ettiğini dile getirdi.

Bolat, "Türk-Amerikan ilişkileri yakın gelecekte yatırımdan ticarete, hizmetlerden sanayiye, finansal işbirliğinden yeşil ekonomi işbirliğine kadar her düzeyde hızlanacak ve gelişecek. Her düzeyde konuşmaya ve ilerlemeye hazırız." dedi.

- "DOSTLUĞUMUZ VE DAYANIŞMAMIZ ZAMANA MEYDAN OKUDU"



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da iki sadık NATO müttefiki olarak Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve dayanışmasının zamana meydan okuduğunu belirtti.

Türkiye'nin krizlerle çevrili bir alanda olduğuna işaret eden Önal, bölge ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmek için Amerika gibi paydaşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde faaliyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Önal, "Böyle bir ortamda fikir ayrılıklarımızı öne çıkarma lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Ortak buluştuğumuz noktaları artırmamız gerekiyor ve bu yapılandırılmış, samimi bir diyalog gerektiriyor." diye konuştu.

İkili ilişkilerde devreye alınan stratejik mekanizmayla artık nispeten daha iyi bir aşamada olunduğuna işaret eden Önal, söz konusu mekanizma kapsamında terörle mücadeleden savunma işbirliğine, enerjiden turizme kadar geniş bir yelpazedeki konuları ele aldıklarını, ve "doğru yolda" olduklarını ifade etti.

Önal, Türkiye ve ABD ilişkilerinde önemli ve güçlü bir boyutun da ekonomik ve ticari ilişkiler olduğunun altını çizdi.