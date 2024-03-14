Türkiye ve Birleşik Krallık 19 milyar dolar için düğmeye bastı! Güncelleme müzakereleri başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Sayın Kemi Badenoch ile Londra'da çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, 19 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi ile ülkemiz için stratejik bir ticaret ortağıdır. Ayrıca, Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli dördüncü ihracat partneri olup, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile Türkiye'de en çok yatırım yapan beşinci ülkedir. Bu verimli görüşmeyi, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirecek olan önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Birleşik Krallık ile ticaret diplomasisi çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÜNCELLENMESİ MÜZAKARELERİ BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakereleri başlattığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemi Badenoch'la 14 Mart 2024 tarihinde Londra'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı verimli bir görüşme yapmış, akabinde Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 2021 yılından bu yana yürürlükte bulunan mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılacağını açıklamışlardır.

Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık olarak 19 milyar dolar değerine ulaşmıştır. Birleşik Krallık, 12,4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı konumundadır. Ayrıca Birleşik Krallık, 2023 yılı itibariyle Türkiye'ye 8,6 milyar dolar doğrudan yatırım yaparak Türkiye'deki en büyük on yatırımcı arasında yer almaktadır. Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılan yatırımlar 4,9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Bilindiği üzere, mevcut Anlaşma, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışı sonrasında Gümrük Birliği kapsamındaki mevcut tavizlerin korunmasını sağlamış, bu sayede iki ülke arasındaki ticaret hacmine de katkıda bulunmuştur. Bununla beraber, STA'nın güncellenmesi ve daha kapsamlı bir anlaşma haline gelmesi için taraflar gözden geçirme çalışmaları yürütmüş, akabinde güncelleme müzakerelerine başlamaya yönelik karşılıklı iradelerini 18 Temmuz 2023 tarihinde, bir Ortak Bildiri ile beyan etmişlerdir.

STA güncelleme müzakereleri neticesinde, Anlaşma'nın hizmet ticareti, yatırımlar ve ilave tarım tavizleri gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımdan kapsamlı hükümler içermesi hedeflenmektedir. Bu sayede hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşma modeline yönelik çalışma fırsatı bulunmaktadır.

Güncellenmiş STA ile her iki ülkedeki iş dünyası için daha güçlü ve kapsamlı bir hukuki zemin tesis edilecektir. Ayrıca, STA'nın güncellenmesi ile iki ülke arasında devam eden diyalog ve iş birliği imkanları genişletilecek, ikili ticaret ve yatırımların artması neticesinde ise Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkiler daha da güçlenecektir. STA güncelleme müzakerelerinin ilk turunun 10 Haziran 2024 haftasında, Londra'da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."