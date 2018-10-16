Türkiye ve IKBY arasında yatırım ve iş fırsatlarının ele alındığı toplantı Erbil'de gerçekleştirildi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen toplantıya DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Erbil Valisi Nezvad Hadi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, Türkiye'den gelen 26 ihracatçı ile kentteki iş adamları katıldı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'a gelmemizin amacı ihracatı artırmak ve daha ileriye götürmek. Türkiye'nin Irak'a 10 milyar doları aşkın bir ihracatı var." dedi.

Türkiye'de marka olmuş ve daha önce bölgeyle iş yapmış ihracatçıları Erbil'e getirdiklerini belirten Tanrıver, "Türkiye'den 26 ihracatçımızı buraya getirdik. İnşallah yakın zamanda daha kalabalık bir heyetle geleceğiz." diye konuştu.

Özellikle inşaat ve gıda malzemeleri, paketleme, yaş meyve-sebze ürünleri gibi sektörlerde çalışan ihracatçılara fırsat yaratmak için görüşmeler yaptıklarını belirten Tanrıver, burada hangi sektörde ihtiyaç varsa karşılayacaklarını kaydetti.

İhracatçıların çifte vergilendirme sorunu

Türk iş adamlarının Irak'a ihracat yaparken çifte vergilendirme sorunuyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Tanrıver, şunları söyledi:

"Bölgeye ihracat yapan iş adamlarımız çifte vergilendirmeden dolayı ciddi sorun yaşıyor. Konuyu Erbil Valisi ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na ilettik. Çünkü bu, ihracatçılarımızın ortak sorunu ve aynı zamanda gıda malzemelerimiz için çok ciddi sıkıntılar yaratıyor."

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da Irak'ın Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu belirtti.

Son zamanlarda Irak'a ihracat hacminde bir küçülme olduğunu söyleyen Kaya, "Ülkeler arasında siyasi sorunlar ve anlaşmazlıklar çıkabilir ancak bunun ticari ilişkileri etkilememesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaya, Erbil temasları kapsamında ikili ticari ilişkileri hedefleyen bir süreç başlattıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim sınır komşularımızla kardeş olmaktan ve ticaret geliştirmekten başka şansımız yok. Bu hem bizim için hem de Irak ve IKBY için zorunlu."