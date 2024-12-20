İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1901
  • EURO
    36,617
  • ALTIN
    2944.6
  • BIST100
    9754.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye ve İspanya anlaştı! Jet Eğitim Uçağı'nda imzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye ve İspanya anlaştı! Jet Eğitim Uçağı'nda imzalar atıldı

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Türkiye ve İspanya anlaştı! Jet Eğitim Uçağı'nda imzalar atıldı
ABONE OL

SSB Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, müttefiklerle savunma sanayisindeki işbirliğini güçlendirmeye, ürettikleri milli ve yerli teknolojileri dost ülkelerle paylaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Bugün savunma sanayisindeki tarihi adımlardan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Görgün, "NATO'daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğimizin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı." bilgisini paylaştı.

Görgün, bu önemli anlaşmanın, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü işbirliğinin de nişanesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ'ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayisindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim."

KAAN'ı yerinde inceledi Haluk Görgün'den imalı mesaj

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.