Türkiye ve komşudan Zap Suyu için karar: Ortak inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyaretinde Irak'la ortak baraj, hidroelektrik santrali konusunda iş birliği kararı alındı. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışındaki Küçük Zap Suyu üzerine ortak baraj inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra Irak'a ziyareti iki ülke için önemli iş birliklerini de gündeme getirdi. Özellikle su meselesinin çözümü önemli konuların başında geldi. Komşunun su sorununu çözmek için Türkiye tarafı önemli projelerle ülkeye gitti. Yeni Şafak'ın haberine göre, iş birlikleri arasında önemli projelerden biri Küçük Zap Suyu üzerine ortak baraj inşası.

DİCLE'NİN KOLUNA BARAJ

Türkiye tarafı su konusunda kabarık bir ajanda ile Irak'a gitti. Görüşmelerin ana gündemini her iki tarafın da su kaynaklarını daha verimli kullanması oluşturdu. Görüşmelerde iki ülke arasında suyun kalkınmada bir lokomotif olacağı vurgulandı. Irak tarafının şu anda Türkiye'den bırakılan su miktarından memnun olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin sunduğu bir çok proje arasında dikkat çekenlerden birisi Dicle Nehri'nin Türkiye sınırları dışındaki kollarından biri olan Küçük Zap Suyu'na baraj yapılması oldu. Irak tarafının projeleri kabul etmesi halinde Küçük Zap Suyu'na Türkiye ile Irak ortak bir baraj inşa edecek.

ATIK SUDAN SULAMA TESİSLERİ

Türkiye'nin Irak için önerdiği projeler arasında sulama tesisleri ve hidro elektrik santralleri de önemli bir yer kapladı. Projeler arasında, suyu verimli kullanmak için su arıtma tessilerinin kurulması, atık suyun arıtılıp sulamada kullanılması yer aldı. Gölet ve derelerin ıslahı da proje olarak sunuldu.

Irak'ın su sorununu çözmek ve suyu verimli kullanması konusunda Türkiye büyük bir çaba sarf ediyor.

2024 EYLEM PLANI SUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2019 yılında eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Edinilen bilgilere göre Türkiye Irak'taki su sorunu için güncellediği 2024 Eylem Planını heyetlere sundu.