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Ekonomi

Türkiye ve Venezuela'dan petrol ve doğal gaz hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karakas'ta Venezuela Petrol Bakanı Tellechea ile bir araya geldi. Zirvede Venezuela ve Türkiye arasında petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 07:38 - Güncelleme:
Türkiye ve Venezuela'dan petrol ve doğal gaz hamlesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

İki tarafın heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ve Türkiye, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Petrol ve doğal gaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Tellechea da sosyal medya hesabından, Bakan Bayraktar ile "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alparslan Bayraktar ile stratejik işbirliğine yönelik çeşitli konuları gözden geçirdik. Petrol ve doğal gaz yatırımları için mevcut olan büyük fırsat penceresini değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

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