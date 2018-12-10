Türkiye vergi ödeme kolaylığında 8 basamak yükseldi

Dünya Bankası ve PwC işbirliğinde 190 ülkedeki vergi ödeme kolaylığı ve şirketlerin vergilendirilme sürecinin incelendiği Vergi Ödemeleri 2019 raporu yayımlandı. Rapora göre, vergi idareleri vergiye uyumu kolaylaştırmak için teknolojiden daha fazla yararlanabilir.

Türkiye bu yıl 8 basamak yükseldi

Rapora göre Türkiye vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında bu yıl 8 basamak yükselerek 80'inci sıraya yükseldi. Vergi Ödemeleri 2017 raporunda vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında 128’inci sırada yer alan Türkiye, ‘Pişmanlıkla Beyan Sonrası İnceleme’ konusunda atılan adımlar sayesinde, Vergi Ödemeleri 2018 raporunda 88’inci sıraya yerleşmişti. 2017 yılı raporundaki sıralaması da 84’üncü olarak güncellenmişti. Bu yıl raporda Türkiye ile ilgili öne çıkan sonuçlardan biri vergi ödemelerine harcanan zamanın 216 saatten 170 saate gerilemesi oldu.