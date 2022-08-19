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Ekonomi

Türkiye'de bir ilk olacak! Türk-Rus ortak yapımı: Tarihi projede en önemli aşama

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu tamamlandı. NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, 'Kutup vincinin montajı, 1'inci ünitenin yapımındaki en önemli aşamalardan biri. Vincin kurulumunun zamanında tamamlanması büyük bir önem taşıyor çünkü bu işlem reaktör binasında daha sonraki kurulum işlemleri için programı takip etmemizi sağlayacak. Vinç yapılarının montajı birkaç aşamada gerçekleştiriliyor ve iyi koordine edilmiş bir çalışma gerektiriyor. Bu iş için Türk ve Rus uzmanlar birlikte çalıştı.' dedi.

IHA19 Ağustos 2022 Cuma 16:32 - Güncelleme:
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Kutup vincinin montajının tamamlanması sayesinde, reaktör bölmesinin iç koruma kabuğunun montajı, teknik ekipmanın montajı ve açık reaktör üzerindeki boru hatların kontrol amaçlı hazırlığı gibi diğer aşamalar da gerçekleştirilebilecek.

Reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olan kutup vinci, nükleer santraller için en yüksek güvenlik sınıfı olan birinci sınıf ekipmanlardan biri olarak öne çıkıyor. Santralin işletim süresi boyunca tüm aşamalarda kullanılacak olan ekipman, işletme aşamasında nükleer yakıtın yüklenmesi ve boşaltılması gibi işlemlerin yanı sıra teknolojik işlemleri de gerçekleştirecek. Vinç, devreye alma testlerinin tamamlanmasının ardından reaktör binasının merkezi salonunun herhangi bir noktasında taşıma ve teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için dairesel bir ray hattı boyunca 360 derece dönecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK: TARİHİ PROJEDE EN ÖNEMLİ AŞAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Kutup vincinin montajı, 1'inci ünitenin yapımındaki en önemli aşamalardan biri. Vincin kurulumunun zamanında tamamlanması büyük bir önem taşıyor çünkü bu işlem reaktör binasında daha sonraki kurulum işlemleri için programı takip etmemizi sağlayacak. " dedi.

TÜRK-RUS ORTAK YAPIMI

Vinç yapılarının montajının birkaç aşamada gerçekleştiğini ve iyi koordine edilmiş bir çalışma gerektirdiğini vurgulayan Butckikh, "Bu iş için Türk ve Rus uzmanlar birlikte çalıştı. Vinç 38,5 metrelik bir yüksekliğe kuruluyor. Şimdi 282 ton ağırlığındaki kutup vincin köprüsünün demir yapıları kuruldu. İleri aşamasında ek bileşenlerin kurulumu da var. Vinç yapılarının toplam ağırlığı ise yaklaşık 500 ton olacak" ifadelerini kullandı.

Vincin parçaları, Akkuyu NGS sahasına Haziran 2022'de ulaşmıştı. Parçalar, gemiden indirildikten sonra 1'inci güç ünitesinin sahasına taşınmıştı. Kutup vinci, Rusya'nın Syzran kentinde bulunan Tyazhmash fabrikasında üretilerek Türkiye'ye getirildi.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
  • Akkuyu NGS
  • güç ünitesi

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