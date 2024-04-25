Türkiye'de elektrikli araç şarj ünitesi sayısı artıyor

Yılın başında Türkiye'de 14 bin 896 olan elektrikli araç sayısı, Nisan 2024 itibarıyla 93 bin 973'e ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar sonucunda, 2023'ün başında Türkiye çapında 3 bin 81 şarj noktası hizmet verirken, bu sayı 1 Nisan itibarıyla 11 bin 412'si yavaş, 5 bin 821'i hızlı şarj olmak üzere 17 bin 233'e yükseldi.

Şarj istasyonlarının yanı sıra şarj ünitelerinin sayısı da giderek artıyor. Çok sayıda elektrikli araç sahibi, müstakil evine, yazlığına, bazı kafe ve restoran işletmecileri de müşterileri için iş yerlerinin önüne şarj üniteleri kuruyor.

Erzincan'daki elektrikli araç sahipleri de ortak istasyonların yanı sıra özel mülklerindeki üniteleri de kullanarak şarj ihtiyacını karşılıyor.

Yaz aylarında Üzümlü ilçesinde yaşayan Fatih Özbir, AA muhabirine, 4 ay önce elektrikli araç kullanmaya başladığını söyledi.

Elektrikli aracın konforlu ve ekonomik olduğunu ifade eden Özbir, şöyle konuştu:

"Elektrikli araca geçtikten sonra evime şarj ünitesi kurdurdum. Yaptığım şarj ile ortalama 400-450 kilometre yol katediyorum. Maliyeti çok düşük. Evimde elektrik kullanımını akşam saat 22.00'den sonra yapıyorum. Buna da dikkat ediyoruz. Tabii böyle olunca maliyet daha da düşüyor. Aracımı ortalama 7 saatte şarj ediyorum. Aracım şarj olduktan sonra ünite güç kaynağını kesip kendini kapatıyor."

Özbir, evinin çatısına güneş enerjisi sistemi kurmayı planladığını belirterek, "Bunun için de projelerimizi hazırladık. İnşallah evimizin ve aracımızın elektriğini böylelikle bedavaya getirmiş olacağız." diye konuştu.

- "BİZİM İÇİN SON DERECE EKONOMİK"



Merkeze bağlı Yaylabaşı köyünde yazlığı bulunan Togg kullanıcısı Alparslan Oğuz da evine kurduğu şarj istasyonun dışarıya göre daha ekonomik olduğunu dile getirdi.

Oğuz, şunları kaydetti:

"Köyde bulunan yazlık evimde şarj ünitesi kurdum. Arkadaşlarımdan birçok kişi de şarj ünitesi kurdu. Aracımı evde şarj etmenin hem ekonomik anlamda katkısı hem de rahatlığı var. Kurduğum şarj ünitesi evimdeki elektrik sistemiyle uyumlu. Aracımı ilk aldığım zaman 4 ya da 5 yerde şarj istasyonu vardı. Şu anda kent merkezlerini bırakın birçok ilçede hatta köylerdeki yazlıklarda şarj üniteleri var."

Orhun Ertem de eşine elektrik araç aldıktan sonra merkeze bağlı Yaylabaşı köyünde bulunan evlerine araç şarj ünitesi kurduklarını belirtti.

Telefonlarını şarj eder gibi araçlarını şarj ettiklerini söyleyen Ertem, "Köyde zaman geçirdikçe aracımız 5 saat içinde şarj oluyor. Evin elektriğine ve tesisatına herhangi bir zararı söz konusu değil hatta bizim için son derece ekonomik. Eşim aracına bir hafta boyunca rahatlıkla binebiliyor." dedi.

Kentte elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu yapan firma yetkilisi İlker Taştan da elektrikli araçların satışına paralel olarak şarj istasyonlarına talebin de arttığını bildirdi,

Türkiye'nin her yerine araç şarj istasyonu kurduklarını ifade eden Taştan, şunları kaydetti:

"Biz aynı zamanda güneş enerjisi santrali (GES) de kuruyoruz. Özellikle bu tip evlerde şarj ünitesi GES'ten de elektriğini ürettiği zaman bedava seyahat etmiş olacaklar. Evlerin üzerine kurulan GES ile vatandaşlar ev aletlerinin yanı sıra araçlarının elektrik ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar."

- MERSİN'DE BİR KAFE MÜŞTERİLERİ İÇİN ELEKTRİKLİ ŞARJ ÜNİTESİ KURDU



Mersin'in Yenişehir ilçesinde kafe işleten Safiye Nadir de elektrikli araç kullanan müşterilerinin araçlarını daha rahat şarj etmeleri için harekete geçti.

Nadir, firma aracılığıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli iznin alınmasının ardından kafenin önüne elektrikli araç şarj ünitesinin kurulumunu yaptırdı.

Şarj ünitesi sayesinde müşteriler, çayını, kahvesini içerken aracını da şarj etme imkanına kavuştu.

Kafe sahibi Safiye Nadir, AA muhabirine, kurdukları şarj ünitesi sayesinde müşterilerin hem zamandan hem de ekonomik anlamda tasarruf sağladığını söyledi.

Ünitenin kurulumunun çok kısa sürede yapıldığını aktaran Nadir, uygulamadan elektrikli araç sahibi vatandaşların da memnun kaldığını ifade etti.

Şarj ünitesinin kafelerine talebi artırdığını anlatan Nadir, şöyle konuştu:

"Elektrikli araç sürücülerinin üniteyi görmesiyle şu an sabit abone gibi müşterilerimiz var, onlara hizmet veriyoruz. Güç artırımına gittiğimiz için elektriğimizle ilgili sıkıntı yaşamadık. Hızlı şarj olmadığı için daha avantajlı oldu çünkü hızlı şarj için trafo ihtiyacı oluyor o da bu tarz işletmeler için uygun değil. Bizim şarj istasyonumuz biraz daha uzun süreli şarj ediyor ama o sürede de vatandaşlar oturup çayını, kahvesini içip muhabbetini edebiliyor. İstasyona gelen vatandaşlar bizim için iki türlü müşteri oluyor. Her iki taraftan kazancı var."

Nadir, kurdukları şarj sisteminin maliyetinin 30 bin lira olduğunu belirtti.

Togg satın alan Hasan Çelik de elektrikli araç kullanmanın diğer araçlardan daha tasarruflu olduğunu söyledi.

Kafenin devamlı müşterisi olduğunu anlatan Çelik, "Kafede çayımızı, kahvemizi yudumlarken arabamızı şarj ediyoruz. Çok memnunum, herkese tavsiye ederim. Sosyal alanların her yerinde olması gereken bir uygulama ve iyi bir kazanç kapısı." dedi.

Müşterilerden Şafak Şahin de elektrikli araçların yakıt ve bakım maliyeti açısından daha avantajlı olduğunu dile getirdi.

Kafenin önünde şarj ünitesi bulunmasından dolayı çok memnun olduklarını kaydeden Şahin, "Şarj istasyonlarını daha çok AVM'lerde görüyorduk, şimdi kafelerde de bulabiliyoruz. Araç sayısı arttıkça istasyonların daha fazla yerlerde kurulacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.