Türkiye'de kuruldu: Avrupa'dan Çin'e kadar başka yok

Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, prizmatik tek tip lityum-demir fosfat pil hücresi giga fabrikasında yılda 2 milyon pil hücresi üreteceklerini belirterek, "Yaklaşık yüzde 25'e kadar iç pazarda talep olacağını ama ürünlerin yüzde 75'ini ihraç edeceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.

Kontrolmatik Teknoloji bünyesindeki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ'nin giga fabrikasının açılışı yarın yapılacak.

Aslanhan, açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'de Polatlı'da inşaatına başladıkları fabrikaya, 2025'e kadar toplam 272 milyon dolar yatırım yapmayı öngördüklerini kaydetti.

Fabrikada üretilecek pil hücresinin ilk etapta 100 amper gücünde olacağını aktaran Aslanhan, daha sonra 150 ve 300 amperlik hücre üretimine geçeceklerini bildirdi.

Aslanhan, üretilecek pil hücresinin rüzgar ve güneş enerjisinin depolanmasında, hastanelerde, alışveriş merkezleri, data merkezleri ve elektrikli araçlar ile evlerde de kullanılacağını söyledi.

Söz konusu fabrika yatırımının Türkiye için oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Aslanhan, şunları kaydetti:

"Şu an Avrupa'dan Çin'e kadar kendi alanımızda başka fabrika yok. Bizim ürettiğimiz ürünlerle alakalı şu an bir çalışma yok, devreye giren ilk fabrika olacak. Hem ithalatın önüne geçecek hem ihracat yapıyor olacağız. İhracat pazarlarımız, Avrupa, Orta Doğu ve Sahra Altı diyebilirim. Bunlar bizim hedeflediğimiz ihracat pazarlarımız. Tabii Türkiye'nin de ihtiyaçlarına bir derman olacak, ithalatın önüne geçecek. Hem cari açığı azaltmada hem ihracatı artırmada Türkiye Yüzyılı'na Pomega damga vuracak. Yaklaşık yüzde 25'e kadar iç pazarda talep olacağını ama ürünlerin yüzde 75'ini ihraç edeceğimizi tahmin ediyoruz."

- ABD'DEKİ FABRİKA GELECEK YIL TAMAMLANACAK

Aslanhan, batarya üretiminde kullanılan ham maddelerin Türkiye'de işlenmesine yönelik de yatırım yapacaklarını belirterek, "Ham maddeleri dışarıdan alıyoruz. Batarya kimyasallarını hazırlamaya yönelik bir yatırıma başlayacağız ve bunu da iki yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu bittikten sonra dışa bağımlı olmadan Türkiye'deki ham maddelerle kendi batarya kimyasalımızı üretiyor olacağız. Bir sonraki adımda, geri dönüşüme yönelik bir tesis kuracağız ve döngü tamamlanmış olacak. Madencilikten, hücre üretimine ve bitmiş ürüne kadar uzanan bir ekosistem kurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu alanda ABD'de de yatırım yaptıkları bilgisini paylaşan Aslanhan, şubatta temel atma töreni yaptıklarını, 3 gigavatsaat kapasiteli fabrikanın gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi.