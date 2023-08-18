Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! Hasat başladı

1956 yılında farklı ülkelerden 14 çeşidiyle Türkiye'ye getirilen endüstriyel bitki şerbetçi otu, Tarım Bakanlığınca 22 farklı bölgede 4-5 yıllık denemenin ardından en çok verimin alındığı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ekilmeye başlanmıştı.

Bilecik'in bazı köylerinde ve Pazaryeri ilçesinde 1960 yılından beri bin 405 dekar alanda ekimi gerçekleşen ve 500 ailenin geçim kaynağı olan şerbetçi otu tarlalarında çiftçiler hasat mesaisine başlarken geçtiğimiz bahar aylarında havaların yağışlı olması çiftçilerin rekolte beklentisini azalttı. Endüstriyel bitki olan şerbetçi otu, içecek sanayi, ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe sıklıkça kullanılırken geçtiğimiz yıl Bursa Bilecikliler Derneği, Pazaryeri Belediyesi ve bir kozmetik firmasının ARGE çalışmasıyla kolonyası üretilerek satışa çıkarıldı.

Şerbetçi otu tarlalarında üretici çiftçiler hummalı bir çalışma ile hasada başlarken, kadınlar da özveriyle şerbetçi otu tarlarında çalışmayı sürdürüyor.Geçtiğimiz aylarda şerbetçi otunun alım fiyatı Aroma 41 lira diğer çeşitler ise 40 lira olarak açıklanmıştı. Dereköy köyünde akrabalarına yardım için şerbetçi otu toplamaya giden Nurhan Keskin, hasat döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

"VERİM AZ, OTLAR YANIK"

Ağabeyinin tarlasına hasat için yardıma giden Sami Ekti ise "Hasattaki verim nasıl" sorusuna hava şartlarını anlatarak, "Otlar yanık verim az" yanıtını verdi.

"BU YILKİ REKOLTEYİ MAALESEF DÜŞÜK BEKLİYORUZ"

Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, 2023 yılı sezonumuz çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerken, "Bu yılki rekolteyi maalesef düşük bekliyoruz. Yağışlardan dolayı. Bu yıl Brewers Gold cinsi 40 lira, aroma cinsi 41 lira olarak gerçekleşti çiftçilerimize kazasız belasın bir hasat diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Öte yandan şerbetçi otunun hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çiftçilere bereket dolu bir hasat dönemi diledi.