Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! Hasat başladı

Şerbetçi otu tarlalarında üretici çiftçiler hummalı bir çalışma ile hasada başlarken, kadınlar da özveriyle şerbetçi otu tarlarında çalışmayı sürdürüyor.Geçtiğimiz aylarda şerbetçi otunun alım fiyatı Aroma 41 lira diğer çeşitler ise 40 lira olarak açıklanmıştı. Dereköy köyünde akrabalarına yardım için şerbetçi otu toplamaya giden Nurhan Keskin, hasat döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.
Ağabeyinin tarlasına hasat için yardıma giden Sami Ekti ise "Hasattaki verim nasıl" sorusuna hava şartlarını anlatarak, "Otlar yanık verim az" yanıtını verdi.
Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarım Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, 2023 yılı sezonumuz çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerken, "Bu yılki rekolteyi maalesef düşük bekliyoruz. Yağışlardan dolayı. Bu yıl Brewers Gold cinsi 40 lira, aroma cinsi 41 lira olarak gerçekleşti çiftçilerimize kazasız belasın bir hasat diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.
Öte yandan şerbetçi otunun hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çiftçilere bereket dolu bir hasat dönemi diledi.