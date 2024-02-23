Türkiye'den ABD mesajı: Ticari ilişkileri daha da artırmalıyız

Türkiye-ABD Greentech Heyeti toplantısı, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin ve Kıdemli Danışman Büyükelçi David Thorne katıldı.

Bakan Yardımcısı Tuzcu, Türkiye ve ABD arasındaki ticarete ilişkin, "Daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. İki ülke arasında rakamlar iyi; ama yeteri kadar iyi değil. ABD dünyadaki en büyük ithalatçılardan, mal ve hizmet ihracatında da en büyüklerden birisi. Bizim karşılıklı ticaretimiz düşük. Bir ilerleme kaydettik, fakat aramızdaki ilişkinin potansiyelini yansıtacak kadar bir ilerleme kaydedemedik. Bu ilişkileri daha da artırmalıyız. Hem ülkelerimize hem de 3'üncü ülkelere de yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, 2 bini aşkın ABD şirketinin son 20 yılda 14 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Tuzcu, "Ekonomiye olan katkıları ise 60 milyar dolardan fazla. 100 binden fazla kişiyi Türkiye'de istihdam ediyorlar. Türkiye'den ABD'ye yatırım yapmış şirketler de var. Onlar da ABD'deki yatırımlarını bilhassa yeşil teknoloji alanındaki yatırımlarını artırıyor. ABD'deki yeni yönetmelik ışığında o pazara yatırım yapmaya çok daha istekliler. Çünkü o piyasada büyük bir potansiyel görüyorlar" dedi.

'DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ'

Yeşil ekonomi alanında Türkiye'nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Tuzcu, yeşil mutabakat girişimini uygulamak için ciddi bir istek bulunduğunu belirterek, "TBMM'de yeni İklim Kanunu hazırlanmakta. Yeşilin geleceğimiz olduğunu görüyoruz. Buna aynı zamanda dijital dönüşümü de takviye edecek. Burada iş birliği çok önemli. Halihazırda birlikte çalışan bazı şirketler var. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi yakın zamanda toplam kapasitemizin yüzde 53'ünü teşkil eder hale geldi. Bu alanda daha fazla iş birliği yapmalıyız. İklim değişikliği uluslararası bir sorun ve çalışmalarımız da uluslararası olmalı. İş birliğimiz önemli bir örnek teşkil edecektir" diye konuştu. '

'ABD'Lİ YATIRIMCILARI DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak zamanla uzun soluklu bir ilişki kurduklarını belirterek, ticari ilişkileri arttırmaya yönelik daha iyi bir yatırım ve iş ortamı sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Halihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren 2 bin civarında Amerikan şirketi bulunmaktadır. ABD şirketlerinin toplam yatırımı 15 milyar dolara yakındır. Öte yandan ABD, yurt dışındaki Türk yatırımları için bir numaralı destinasyondur. Türk şirketleri ABD'de 9,7 milyar dolar yatırım yapmıştır. ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. TOBB olarak Chicago'da ikili yatırım ve ticarete yardımcı olacak bir Ticaret Merkezi açtık. Sizleri de bu Ticaret Merkezi'nin hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyorum. İkili ticaret hacmimiz, 2023 yılında 33 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Türkiye ve ABD, ikili ticareti 100 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedeflemiştir. Bu ticaret hedefinin ulaşılabilir olduğuna inanıyoruz. Türk ekonomisinin üretim kapasitesi ve Türkiye'nin yatırım ortamı bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacaktır" dedi.