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Türkiye, ABD'ye Patriot'la ilgili "ortak üretelim" talebinde bulundu

Türkiye, 3.5 milyar dolarlık Patriot füze teklifi için Ankara’ya gelen heyete, teknoloji transferi ve ortak üretim konularında taleplerini iletti

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Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık Patriot füze savunma sistemi teklifinde bulunan ABD'den, Ankara'ya ikinci kez heyet geldi. Türk tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin katıldığı, alt protokol uygulanan görüşmelerde Türk tarafı fiyat, teslim tarihi, teknoloji transferi ve ortak üretim konularında taleplerini iletti.

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi almasına olumsuz bakan ABD'li heyet, F-35'in gizli bilgilerinin S-400'lerle birlikte çalışması halinde Rusların eline geçebileceğini öne sürerek tedbir alınmasını istedi. Devam eden milli yazılım çalışmasına da dikkat çeken Türk tarafı ise gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmemesinin çekince yaratmaması gerektiğini muhataplarına aktardı.

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