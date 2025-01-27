Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz jesti! Plan öne çekildi

ABD merkezli medya kuruluşu POLITICO'nun Avrupa'da yayın yapan birimi, Rusya'nın 1 Ocak 2025'te Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz akışını kesmesine ilişkin Türkiye'nin konu hakkındaki çalışmalarını gündemine aldı. ABD basını, Türkiye'nin Rus gazının kesilmesinin ardından arayışa giren Avrupa Birliği'nin (AB) geçişine yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı.

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA DOĞAL GAZ JESTİ! 3-4 ANA ARTERDEN BİRİYİZ

Haberde, Türkiye'nin AB ile daha yakın ilişkiler kurmak için Brüksel'de yeni enerji görüşmelerine odaklandığı belirtildi. Türkiye'nin AB ile enerji müzakerelerini yeniden başlatmak için diplomatik girişimlerinin başladığını yazan ABD basını, Türkiye'nin doğal gazda önemli bir tedarikçi olma potansiyelini hedeflediği aktarıldı.

Haberde Türkiye'nin AB Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'nın POLITICO'ya açıklamalarda bulunduğu duyuruldu. Türkiye'nin AB Büyükelçisi Kaymakcı'nın haberde, "Doğu Avrupa ve Ortadoğu'daki savaşlara ilişkin siyasi iş birliği ve ticaret görüşmelerini de içerecek şekilde planlanan ilişkilerdeki yumuşama sürecinin bir parçası olarak enerji iş birliğinin gündemin ön sıralarına yerleştirileceğini söylediği" belirtildi.

Türkiye'nin bu hamlesinin, Macaristan ve Slovakya gibi AB üyesi ülkelerin, yılbaşında Ukrayna üzerinden gaz ithal etmelerine olanak tanıyan transit anlaşmasının sona ermesinin ardından Rus gazına alternatif aramasının ardından geldiği bildirildi.

Haberin devamında Kaymakcı'nın "Güney Gaz Koridoru'muz var. 18 milyar metreküp gazımız var, çoğunlukla Azerbaycan'dan geliyor ve bunu kolayca genişletebilir, Akdeniz gazına bağlayabiliriz. Rolümüz orada, potansiyelimiz orada." dediği aktarıldı.

Ayrıca haberde Kaymakcı'nın "Bu potansiyele rağmen, AB-Türkiye enerji diyaloğu 2019'da alınan kararlar nedeniyle engellendi. Bunu kaybeden-kaybeden durumu olarak görüyoruz. Türkiye üç veya dört ana enerji arterinden biri kullanılıp kullanılmaması AB'ye kalmış. Güneşli Akdeniz'de çok fazla enerjiye ihtiyaçları olmayabilir. Ancak AB'ye üye devletlerin çoğu daha fazla enerjiye, daha fazla çeşitliliğe ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Yani bu sadece devam edecek." şeklindeki sözlerine yer verildi.

"GERİYE KALAN TEK ROTA"

Türkiye'nin doğal gaz sevkiyatına tek rota olduğunu hatırlatan ABD basını haberinde, "Türkiye, Azerbaycan gazını aktarmanın ve kendi yerel rezervlerini ihraç etmenin yanı sıra, Karadeniz'in altından geçen Türk Akımı boru hattı aracılığıyla Rusya'dan yakıt ithal ediyor. Kremlin'in Ukrayna ile olan anlaşmasının 1 Ocak'ta sona ermesinin ardından, su altı bağlantısı Moskova'nın Avrupa'ya malzeme göndermesi için geriye kalan tek rota. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komşularından yaptığı ithalatı entegre ederek ve kıyı sularındaki çıkarımı artırarak ülkesini bölgesel bir gaz "merkezi" haline getirme konusunda uzun zamandır istekli." denildi.

Öte yandan haberde Brüksel'deki Alman Marshall Fonu'nda enerji analisti olan Kadri Tastan'ın ifadelerine de yer verildi. Tastan'ın "Ukrayna-Rusya anlaşmasının yılbaşında sona ermesiyle birlikte, Türk Akımı çok daha önemli hale geliyor. Gazın fiyatı AB için hala bir sorun ve bu nedenle Türkiye'nin konumu çok daha güçlü hale geliyor." dediği belirtildi.

ABD basını haberinde, Macaristan ve Slovakya'nın Avrupa Komisyonu'nun herhangi bir arz sorunu oluşturmadığı değerlendirmesine rağmen, Ukrayna üzerinden Rus gazı akışının sona ermesi sonucunda zarar göreceklerini iddia ettikleri aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Aralık ayındaki açıklamalarının yer aldığı haberin son kısmında Zelenski'nin şu ifadelerine yer verildi;

"Rus gazının geçişini uzatmayacağız. Kanımız üzerinden ek milyarlar kazanmalarına izin vermeyeceğiz."

Son olarak Zelenski'nin son açıklamasında Ukrayna'nın Azerbaycan gazını kendi boru hatlarından taşıma olasılığına açık olduğunu duyurduğu belirtildi.

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