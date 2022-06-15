Türkiye'den Karadeniz'de 400 milyar dolarlık doğal gaz keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgazın piyasa değerinin 400 milyar dolar olduğunu açıkladı. Dönmez, kuyulardan maksimum üretimin 2026 yılında olacağını ve bununla beraber konut tüketiminin yüzde 35'ini karşılayacağını anlattı. Filyos'ta TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiel'e konuşan Dönmez, şunları söyledi:

İHTİYACIN YÜZDE 35'İ

"İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp yapacağız Mart 2023 sonunda. İkinci fazda 40 milyon metreküp hedefliyoruz. Maksimum üretime çıktığımızda 2026 gibi Türkiye'de enerji tüketiminin yüzde 35'ini buradan karşılayacağız. Yani hane halkının bütün enerjisi buradan karşılanabilecek. 25-30 yıl konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den çıkacak. Şu anda vatandaşlarımızın konforu, rahatı öncelikli konularımızdan birisi. Yoksa sisteme biz gazı verdiğimizde bu gaz belki sanayide yakılabilir." Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

2.5 YILLIK REKOR

"Eşzamanlı götürüyoruz bu işi. Birisi bitsin diğerini beklerseniz, proje 10 sene sürer. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı verdiğimizde birçok alanda rekor kırmış olacağız. Toplam 540 milyar metreküplük gaz keşfimiz oldu. O gazı karaya getirecek boruların ilk kaynağı yapıldı. Aramalarımız Karadeniz'le sınırlı olmayacak. Doğu Akdeniz'de de yoğunlaştık. Irak, İsrail gazının taşınmasıyla Türkiye önemli bir enerji üssü haline gelecek."

"FAYDASI 84 MİLYONA"

TRT Haber'e de konuşan Bakan Dönmez, Karadeniz gazının piyasa koşullarına göre çok daha ekonomik olacağını belirterek, "Vatandaşımız müsterih olsun. Bu gaz hepimizin ve faydasını 84 milyon insanımız hissedecek" dedi. Dönmez "Sakarya Gaz Sahası dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek" diye konuştu.

BEYİN GÖÇÜ TERSİNE DÖNDÜ

Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "2017'de ilk gemimiz geldiğinde Antalya açıklarında bir sondaj vardı. Gemi bizimdi ama çok az çalışan vardı. Buradaki arkadaşlarımızın bir kısmını yurtdışından transfer ettik. Beyin göçünü tersine çevirdik. Buradaki çalışmaların hızla neticelendirilmiş olması dünyanın da dikkatini çekti. Zaman zaman ekranlarda vatandaşlarımıza çalışmalarımızı aktarıyoruz ama asıl kahramanlar çalışanlarımız. Onlara sormak lazım. Niçin Türkiye'ye gelip çalışıyorlar? Dünyanın dört bir tarafında bu projelerde yer alan yönetici arkadaşlarımız vardı. Onları bir nevi transfer ettik desek yeridir."

'ABDÜLHAMİD HAN' TÜRK BAYRAĞI'YLA RENKLENDİ

Adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, dördüncü sondaj gemisinde hazırlıklar devam ediyor. Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.